В Пинске прошла областная олимпиада по ОБЖ

Третий год подряд в Пинске проводится областная олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности. На сей раз перед знатоками свои двери распахнула средняя школа №15. Мероприятие прошло в рамках единого дня безопасности.



Почетное право открыть олимпиаду было предоставлено заместителю начальника управления по образованию горисполкома Людмиле Былинской. Она горячо приветствовала участников, приехавших в город над Пиной из разных уголков области.



Традиционно олимпиада состояла из двух туров. В первом ребятам предстояло ответить на 50 вопросов; во втором оценивались ораторское мастерство участников, раскрытие темы конкурсного испытания и его содержательность, фактическое наполнение и оригинальность. В финал вышли по три участника из каждой возрастной группы.



В младшей возрастной группе первое место занял Иван Марченко (Ивацевичский район); второе место у Глеба Басюка (Пинский район), третье – у Александры Гречко (Ивановский район).



В средней возрастной группе лидировал Захар Червяковский (г. Пинск), в призерах – Василий Исакович (г. Пинск) и Егор Гордей (Ганцевичский район).



В старшей возрастной группе первое место заняла Кристина Вабищевич (Столинский район), второе – Антон Матусевич (Столинский район) и третье – Роман Чиж (г. Береза). Также специальным призом была отмечена представительница Брестского района Виктория Фидюкович, которая приехала на олимпиаду в свой день рождения. Победители олимпиады в своих группах представят Брестскую область на финальном конкурсе «Школа безопасности – 2019».



Олег ЧЕРВЯКОВСКИЙ,

старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского ГРОЧС