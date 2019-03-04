В Канаде нашли следы древнейших червей, которым 500 миллионов лет

Около полумиллиарда лет назад территорию нынешней северной Канады покрывало море, чье дно считалось «мертвой зоной» из-за отсутствия необходимого для жизни кислорода. Но оказалось, что это не совсем так — дно глубоководных районов заполняли древние черви. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на публикацию в GeoSceinceWorld.



Фото: University of Saskatchewan

Брайан Пратт, профессор геологических наук одного из канадских университетов, начал изучение гор Маккензи на северо-западе современной Канады еще несколько десятилетий назад. Он собрал фрагменты породы и проанализировал их срезы в лаборатории.

В них ему удалось обнаружить туннели, которые были «прорублены» древними червями нескольких видов. Диаметр таких «нор» составляет от 0,5 миллиметров до пятнадцати миллиметров — примерно как палец человека. Профессор отметил, что большинство из них были образованы крошечными червями, которые обыскивали морское дно в поисках органических веществ. Более крупные магистрали, скорее всего, проделаны хищными видами червей.

Ученые говорят, что в совокупности эти данные «представляют собой захватывающий снимок древней среды обитания в океанической среде, которая была гораздо богаче, чем предполагалось ранее».