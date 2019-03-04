Ломаем систему: перед 8 Марта объясняем пацанские правила жизни на цитатах Коржа и собачках

На днях телеграм-канал Ботодельня (в котором всего 37 человек) опубликовал собственный бот @KorzhAdviceBot. Всего за один клик мессенджер отдает случайно сгенерированную картинку — на фотографию собачек (или котиков) накладывается цитата из песен Макса Коржа. Звучит смешно и мило, выглядит так же. AFISHA.TUT.BY нагенерила картинок и на них объяснит вам, как жить по-пацански (угу, перед 8 Марта самое время).

Напоминаем, что 24 августа Макс Корж выступит на стадионе «Динамо». Если еще не купили билет, сделайте это здесь . Но сначала все-таки выучите строчки из песен.

1. «Кто тебе не должен — не требуй, не проси взамен» (из трека «Настоящий»)





Назовем это правило музыкальной адаптацией поговорки «никто никому ничего не должен». Ну кроме того, чтобы отвечать за свои слова, естественно.

Кстати, перед 8 Марта это правило актуально и для леди. Пока феминистки пытаются бороться с гендерными стереотипами, белорусская школа с детства вкладывает в нас правило: мальчики получают подарки на 23-е Февраля, девочки — на 8-е Марта. В итоге родилось немало шуток о том, что девушка получает подарок, эквивалентный тому, что сделала сама. Но этот сладкий пёсель словами Макса говорит: «Не проси взамен». Помните? «Главное не подарок, а внимание».

2. «Возьми кота под одеяло, если одиноко» (из трека «Эгоист»)





Так называемый love season то еще испытание на стойкость к ми-ми-ми даже для тех, кто в отношениях. Но если 14 февраля вы чувствовали себя не ок из-за того, что все вокруг с цветами и подарками, а вы нет, если 23 февраля вы не получили (или не дарили) подарок, если 8 Марта собираетесь провести дома с сериалами, просто возьмите кота под одеяло. Он все пофиксит.

Если кота рядом нет, отправляйтесь к таким же одиноким друзьям с котом и предайтесь наслаждению. Позволять себе нежность — не зазорно. По крайней мере под одеялком.

3. «Закон джунглей моих: лишь дело, меньше слов» (из трека «Где я?»)





Парни знают на конкретном примере: сколько бы «пацанские паблики» ни философствовали, что девушки любят ушами, без дел все равно не отделаться, как бы комично ни звучало. Так что ноги в руки — и вперед, на подвиги. Девчонок тоже касается. Если вы четкие и «с района», конечно.

Между прочим, ваши работодатели также оценят «науку» от Коржа: никто не любит оправдания, почему не сделано, все любят, когда нет проблем. И готовы платить за это.

4. «Все, что хотим, происходит не сразу, а когда приходит, уже не прикольно» (из трека «Стань»)





Преподаватели бы поджали губы при слове «прикольно», но вряд ли стали бы спорить, что в целом мысль верная. Собачка, проникновенно заглядывая вам в глаза, хочет сказать: нужно ценить момент сегодня и не ждать, что завтра будет лучше. А вдруг не будет? Да, вы накопите на новые кроссы чуть позже, но это не значит, что они станут билетом в счастливую жизнь. Скорее всего, всё будет уже не так прикольно, так что не надейтесь на чудо.

5. «Чтобы быть здоровым, нужно бегать по утрам» (из трека «Алкоголь»)





Все очевидно. Тусовки «на падике» уже давно не модны, братишка! Налегайте на ЗОЖ и следите за телом — оно скажет вам спасибо.

6. «Твой шанс где-то рядом, используй его» (из трека «Небо поможет нам»)





История о том, что не нужно бояться перемен — нужно выходить из пресловутой зоны комфорта. Если смогла даже эта маленькая собачка, то что говорить о вас? Пацаны, соберитесь! Следующий шанс не упускайте, пожалуйста. Ладно-ладно, в этот раз дадим исправиться и еще раз постим ссылку на билеты:

Купить билеты на Макса Коржа, который собирает «Динамо»

7. «Бро, не задавай вопросы, просто на педаль нажми…» (из трека «Вспоминай меня»)





На самом деле очень важный совет по безопасности на дорогах. Будете топить на концерт или тусовку — не забудьте о том, что водитель ни на что не отвлекается. Он просто жмет на педаль и следит за дорожной обстановкой. Если хотите поболтать о насущном — на пассажирское сиденье, плиз. Можно даже с этой собачкой.

8. «Вспоминай меня, когда музыка бессильна» (из трека «Вспоминай меня»)





Нам кажется, что это просто отличная фраза-поздравление. Особенно если у вас нет идей (а у нормального пацана идеи всегда только о бизнесе). Главное, чтобы девушка не спалила, что это «плагиат». Можете потихоньку подсаживать ее на других исполнителей, чтобы она позабыла тексты Коржа.

9. «Плевать, что подумать кто может. Тебе ведь сон с ними не делить» (из трека «Не выдумывай»)





Помните, что если пацаны не уважают ваш бег по утрам и молчание за рулем, то вам ведь не делить с ними сон. Мудро! Корж успокаивает.

10. «Это был отличный день, чтоб написать биток» (из трека «Вспоминай меня»)





В конце концов, что бы мы ни делали, время идет своим чередом. И сегодня, как и в любой другой день недели, отличный момент, чтобы написать биток и стать известным. Напомним, у того же Макса Коржа или Тимы Белорусских это получилось. Почему у вас не выйдет?