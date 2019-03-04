Решить казусы с пенсиями, поднять пособия, разморозить семейный капитал. Для семей подготовили изменения

Для семей, которые воспитывают детей, подготовили изменения. Среди них — поднять пособия на детей, решить проблему страхового стажа для матерей 4-х детей и разрешить использовать семейный капитал после достижения ребенком 3-летнего возраста. Сейчас предлагаемые изменения находятся в правительстве, их намерены передать на рассмотрение президенту. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщила председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей» Татьяна Кравченко.



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Что изменится в трудовом стаже

Одно из предлагаемых изменений — включать в общий трудовой стаж, который важен для начисления пенсии, декретный отпуск матерей, воспитывающих 4-х детей, рассказала Татьяна Кравченко. На этой неделе возможные изменения для семей обсуждались на встрече представителей общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей» с министром труда Ириной Костевич.

Сейчас многодетные мамы с 4 детьми рискуют не выработать требуемый страховой стаж, а значит, могут угодить в «пенсионную ловушку» — не получить трудовую пенсию, а только социальную.

Сегодня максимальная продолжительность включаемых в трудовой стаж периодов ухода за ребенком — 9 лет. Независимо от количества детей. У кого трое детей, тем декретный отпуск включается в трудовой стаж в полном объеме, а для матерей пятерых и более детей предусмотрены дополнительные льготы. «Родителям же, воспитывающим четверых детей, в стаж работы засчитывается только 75% такого отпуска. Мы предлагаем засчитывать им период отпусков в полном объеме — 12 лет», — отмечала ранее заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич.

«Мы неоднократно подчеркивали, что исключение этих трех периодов из страхового стажа, который дает право на назначение трудовой пенсии, не совсем оправдано», — отметила ранее председатель парламентской комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.

Проблема возникла после того как в Беларуси начали повышать минимальный страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию. До 2014 года страховой стаж составлял 5 лет. А с 1 января 2015 года его увеличили до 15 лет. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 17 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет.

Ранее на проблему со страховым стажем матерей, которые воспитывают 4-х детей, обращали внимание парламентарии , общественные объединения, а также в Федерации профсоюзов.

В Минтруда при этом объяснили , почему не видят ловушки страхового стажа для многодетных.

Власти также предлагают пересмотреть схему назначения пенсий за особые заслуги перед республикой. Сейчас рассчитывать на такую пенсию могут только многодетные, которые воспитали как минимум 9 детей.

В перспективе такие выплаты смогут получать матери 7 детей (при самом оптимистичном сценарии — даже 5-ти), отмечает Татьяна Кравченко.

Что предлагают изменить в назначении и выплате семейного капитала

Программа семейного капитала, которую запустили с 2015 года, заканчивается в этом году, но ее предлагают продлить ее до 2024 года. Власти также намерены модернизировать программу семейного капитала. Одно из изменений, которые могут принять, — разрешить использовать семейный капитал после достижения ребенком трехлетнего возраста.

— Стоит вопрос о разморозке семейного капитала. Если сейчас семья может им воспользоваться, только когда ребенку исполнится 18 лет, то сейчас будет стоять вопрос о том, чтобы его разморозить, когда ребенку исполнится 3 года, предположим, — рассказывает Татьяна Кравченко. — И можно будет его использовать на строительство жилья, на лечение, на образование, на увеличение пенсии для мамы. Эти вопросы рассматриваются. Также рассматривается вопрос, как разморозить уже назначенные семейные капиталы.

Программа семейного капитала предусматривает, что при появлении третьего и последующих детей семье переводят 10 тысяч долларов на специальный счет. Средства можно потратить, когда ребенку, на которого оформлен капитал, исполнится 18 лет — на улучшение жилищных условий, оплату образования или лечения. Деньги не выдаются на руки, а хранятся на специальном депозите в Беларусбанке. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR. В Беларуси на начало этого года было открыто около 62,8 тысячи депозитных счетов на семейный капитал. Их общая сумма составила 628,69 миллиона долларов, сообщили в Минтруда.

Могут поднять пособия на детей

Некоторым семьям с детьми могут также поднять пособия. Сейчас семьям, в которых несколько детей, одному из которых меньше 3-х лет, ежемесячно платят пособие, которое составляет половину бюджета прожиточного минимуму, который с 1 февраля составляет 216,9 рубля. И размер этих выплат не зависит от количества детей.

Сейчас хотят выплачивать это пособие в зависимости от числа детей.

— Предлагается дифференцировать это пособие: трое детей — 50% от БПМ, четверо — 75%. Но это пока только предложения, — уточняет Татьяна Кравченко.

Семьям с 5 детьми, одному из которых меньше 3-х лет, предлагают поднять размер пособия до 125% от БПМ.

Еще одно предложение — выплачивать малообеспеченным многодетным семьям ежемесячное социальное пособие в течение года. Сейчас эти выплаты можно получать в течение 6 месяцев.

В феврале заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1» заявил , что власти сейчас рассматривают возможность повышения размера пособия по уходу за ребенком до трех лет. По словам Татьяны Кравченко, сейчас этот вопрос, как и вопрос сокращения декретного отпуска, не поднимался.

Напомним, в июне 2017 года в Беларуси изменили порядок пересмотра выплаты пособий на детей до 3 лет. Выплаты стали пересчитывать дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа, а не раз в квартал, как было раньше. Сейчас размеры пособий по уходу за ребенком до трех лет устанавливают в процентах от размера средней зарплаты по стране за предшествующий квартал: на первого ребенка — 35%, на второго и последующих детей — 40%, на ребенка-инвалида — 45%. С 1 февраля эти выплаты составляют 362,46 рубля, 414,24 рубля и 466,02 рубля соответственно.

Напомним, медики выступают за введение нового пособия для родителей до 26 лет.

Очередь на жилье планируют урезать

Власти намерены за ближайшие 2 года значительно сократить число многодетных семей, который стоят в очереди на жилье. По словам Татьяны Кравченко, сейчас в целом по стране около 26−27 тысяч таких очередников.

— Сейчас немного приостановилось выделение льготного жилья семьям. По указу президента семья в течение года, как ее поставили на учет на жилье, должна получить жилье. Сейчас образовалась очередь, как бы не исполнялся указ президента. Принято решение в течение 2019 и 2020 годах, чтобы очередь уменьшилась, подогнать ее, — рассказывает Татьяна Кравченко.

Ранее министр труда Ирина Костевич рассказывала , что уже принято постановление правительства, по которому не меньше 12 тысяч многодетных семей до конца года получат квартиры. «На 2020 год взята такая же планка. И если мы выполним намеченное, то к 2021 году выполним обязательства, взятые на себя государством: каждую многодетную семью, которая стоит на очереди как нуждающаяся, в течение года обеспечить жильем», — отмечала ранее Ирина Костевич.