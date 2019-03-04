|
Решить казусы с пенсиями, поднять пособия, разморозить семейный капитал. Для семей подготовили изменения
Для семей, которые воспитывают детей, подготовили изменения. Среди них — поднять пособия на детей, решить проблему страхового стажа для матерей 4-х детей и разрешить использовать семейный капитал после достижения ребенком 3-летнего возраста. Сейчас предлагаемые изменения находятся в правительстве, их намерены передать на рассмотрение президенту. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщила председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей» Татьяна Кравченко.
Что изменится в трудовом стаже
Одно из предлагаемых изменений — включать в общий трудовой стаж, который важен для начисления пенсии, декретный отпуск матерей, воспитывающих 4-х детей, рассказала Татьяна Кравченко. На этой неделе возможные изменения для семей обсуждались на встрече представителей общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей» с министром труда Ириной Костевич.
Сейчас многодетные мамы с 4 детьми рискуют не выработать требуемый страховой стаж, а значит, могут угодить в «пенсионную ловушку» — не получить трудовую пенсию, а только социальную.
Сегодня максимальная продолжительность включаемых в трудовой стаж периодов ухода за ребенком — 9 лет. Независимо от количества детей. У кого трое детей, тем декретный отпуск включается в трудовой стаж в полном объеме, а для матерей пятерых и более детей предусмотрены дополнительные льготы. «Родителям же, воспитывающим четверых детей, в стаж работы засчитывается только 75% такого отпуска. Мы предлагаем засчитывать им период отпусков в полном объеме — 12 лет», —
«Мы неоднократно подчеркивали, что исключение этих трех периодов из страхового стажа, который дает право на назначение трудовой пенсии, не совсем оправдано», — отметила ранее председатель парламентской комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.
Проблема возникла после того как в Беларуси начали повышать минимальный страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию. До 2014 года страховой стаж составлял 5 лет. А с 1 января 2015 года его увеличили до 15 лет. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 17 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет.
Ранее на проблему со страховым стажем матерей, которые воспитывают 4-х детей, обращали внимание
В Минтруда при этом
Власти также предлагают пересмотреть схему назначения пенсий за особые заслуги перед республикой. Сейчас рассчитывать на такую пенсию могут только многодетные, которые воспитали как минимум 9 детей.
В перспективе такие выплаты смогут получать матери 7 детей (при самом оптимистичном сценарии — даже 5-ти), отмечает Татьяна Кравченко.
Что предлагают изменить в назначении и выплате семейного капитала
Программа семейного капитала, которую запустили с 2015 года, заканчивается в этом году, но ее предлагают продлить ее до 2024 года. Власти также
— Стоит вопрос о разморозке семейного капитала. Если сейчас семья может им воспользоваться, только когда ребенку исполнится 18 лет, то сейчас будет стоять вопрос о том, чтобы его разморозить, когда ребенку исполнится 3 года, предположим, — рассказывает Татьяна Кравченко. — И можно будет его использовать на строительство жилья, на лечение, на образование, на увеличение пенсии для мамы. Эти вопросы рассматриваются. Также рассматривается вопрос, как разморозить уже назначенные семейные капиталы.
Могут поднять пособия на детей
Некоторым семьям с детьми могут также поднять пособия. Сейчас семьям, в которых несколько детей, одному из которых меньше 3-х лет, ежемесячно платят пособие, которое составляет половину бюджета прожиточного минимуму, который с 1 февраля
Сейчас хотят выплачивать это пособие в зависимости от числа детей.
— Предлагается дифференцировать это пособие: трое детей — 50% от БПМ, четверо — 75%. Но это пока только предложения, — уточняет Татьяна Кравченко.
Семьям с 5 детьми, одному из которых меньше 3-х лет, предлагают поднять размер пособия до 125% от БПМ.
Еще одно предложение — выплачивать малообеспеченным многодетным семьям ежемесячное социальное пособие в течение года. Сейчас эти выплаты можно получать в течение 6 месяцев.
В феврале заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1»
Напомним, в июне 2017 года в Беларуси
Напомним, медики
Очередь на жилье планируют урезать
Власти намерены за ближайшие 2 года значительно сократить число многодетных семей, который стоят в очереди на жилье. По словам Татьяны Кравченко, сейчас в целом по стране около 26−27 тысяч таких очередников.
— Сейчас немного приостановилось выделение льготного жилья семьям. По указу президента семья в течение года, как ее поставили на учет на жилье, должна получить жилье. Сейчас образовалась очередь, как бы не исполнялся указ президента. Принято решение в течение 2019 и 2020 годах, чтобы очередь уменьшилась, подогнать ее, — рассказывает Татьяна Кравченко.
Ранее министр труда Ирина Костевич
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решить казусы с пенсиями, поднять пособия, разморозить семейный капитал. Для семей подготовили изменения
Для семей, которые воспитывают детей, подготовили изменения. Сейчас предлагаемые изменения находятся на рассмотрении в правительстве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)