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«Красиво ухаживал и на руках носил»: связалась с альфонсом, осталась без машины и с кредитами
Влюбилась по уши! Именно эту ошеломительную и приятную новость героиня сюжета программы
Избранника женщина описывала ни больше ни меньше, как героя любовного романа. Галантный, романтичный, заботливый, а главное – он тоже без ума от неё. Словом, жених всем на зависть.
Татьяна:
Отношения развивались стремительно, и пара решила незамедлительно съехаться. Всего через 2 недели знакомства Виталий перебрался в квартиру любимой. А Татьяна уже вовсю примеряла свадебные платья.
Татьяна:
Но счастье, как в сказке, длилось недолго. Первый тревожный звонок прозвенел, когда новоиспечённый глава семьи предложил незамедлительно продать машину Татьяны. На первых порах женщина и не заметила подвоха.
Татьяна:
Дальше – больше. После присвоения денег от продажи авто, возлюбленного внезапно постигла страшная участь. Мужчина сообщил, что попал в аварию, а на реабилитацию ему негде взять деньги. Зная, что такой суммы у Татьяны нет на руках, он тут же предложил взять экспресс-кредит, и даже указал, в какой банк лучше обратиться.
Татьяна:
Марина Прохорова, психолог:
Обеспокоенная Татьяна к этому моменту уже и думать забыла про обещанную машину. Женщина стремглав бросилась спасать любимого – оформила на себя рассрочку, одолжила большую сумму у близких. И ни разу не поставила под сомнения слова избранника!
Татьяна:
Но из путешествия Виталий так и не вернулся, а его телефон предательски замолчал. Женщину осенило – над её чувствами посмеялся обыкновенный аферист.
Татьяна:
Схватившись за голову, Татьяна обнаружила: вместе с исчезновением мужчины в доме пропали и семейные реликвии.
Ольга Стрельчёнок, официальный представитель Заводского РУВД г. Минска:
Телефоны экс-возлюбленного Татьяны до сих пор не отвечают. Корреспонденты нашей программы решили связаться с матерью Виталия. Но пролить свет на любовные похождения сына женщина так и не смогла.
Корреспондент СТВ:
Мать Виталия:
Корреспондент СТВ:
Мать Виталия:
Но сидеть, сложа руки, Татьяна не собирается. Женщину душит обида. Заручившись помощью нашей программы, она даёт свое согласие на эксперимент.
Фото Виталия мы показали специалисту, который по одному лишь взгляду может определить, чист ли человек на руку.
Сергей Савоськин, физиогномист:
Вердикт физиогномиста: на фото – типичный аферист. Психологи подтверждают: потенциальные жертвы альфонсов тоже похожи как близнецы.
Марина Прохорова:
Героиня сюжета надеется, что вскружившего ей голову мужчину найдут, и вернут кровно нажитые. Мы будем следить за развитием сюжета.
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Влюбилась по уши! Именно эту ошеломительную и приятную новость героиня сюжета программы «Добро пожаловаться» сообщила всем подругам ровно 2 месяца назад, делясь...
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