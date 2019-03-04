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Режиссёр Большого о «Саломее»: «Есть дети нежеланные, а этот и желанный, и любимый, но какой-то несчастный»

05.03.2019 13:18 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный режиссёр Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь – Михаил Панджавидзе.

«В оркестровой яме у меня был свой уголок: книжки, игрушки». Главный режиссёр Большого – о детстве и как был Фросей Бурлаковой

Сегодня в 18.00 в Большом театре пройдет творческая встреча со зрителями и показ «Саломеи», многострадальной для Вас, наверное. Расскажите свое отношение к этому спектаклю, как обстоят дела?

Михаил Панджавидзе, главный режиссёр Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Время покажет, на самом деле, по поводу «Саломеи», если говорить серьёзно. Будем считать, что «Саломея» ещё ждёт своего признания. Дело в том, что как-то сразу вокруг неё скопилось такое количество негативной энергии. У меня такое ощущение, что вот дети нелюбимые, есть дети нежеланные, в это, вроде, и желанный, и даже любимый, но он какой-то несчастный. И очень жалко, а вы знаете, он очень талантливый этот ребёнок, он, на самом деле, мог бы много хорошего принести и от него можно было много хорошего получить, а его как-то не очень понимают. В любом случае я её очень люблю, эту свою «Саломею» и не только я, но и все мы её очень любим.

«Мышь» – раньше, «Князь» – позже». Михаил Панджавидзе рассказал о премьерах в Большом
     
     
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