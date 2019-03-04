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Режиссёр Большого о «Саломее»: «Есть дети нежеланные, а этот и желанный, и любимый, но какой-то несчастный»
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный режиссёр Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь – Михаил Панджавидзе.
Сегодня в 18.00 в Большом театре пройдет творческая встреча со зрителями и показ «Саломеи», многострадальной для Вас, наверное. Расскажите свое отношение к этому спектаклю, как обстоят дела?
Михаил Панджавидзе, главный режиссёр Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
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Режиссёр Большого о «Саломее»: «Есть дети нежеланные, а этот и желанный, и любимый, но какой-то несчастный»
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный режиссёр Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь –...
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