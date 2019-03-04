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Лукашенко подверг критике евразийскую интеграцию

05.03.2019 14:16 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко подверг критике евразийскую интеграцию

Президент отмечает отсутствие прогресса в развитии евразийской интеграции.

Он отметил, что многие экономические вопросы из повестки Союзного государства перенесены на площадку ЕАЭС.

«К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования. А отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой», - сказал глава государства. 

Он подчеркнул, что перед ЕАЭС ставились и другие важные цели - создание общего рынка и равных условий.

Президент подчеркнул, что ключевым рынком для Беларуси остается регион СНГ – это тот рынок, где хорошо знают отечественную продукцию.

Глава государства подчеркнул, что западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга. "Нам надо активнее преодолевать холод блокового противостояния продвижением идеи "интеграции интеграций". Уникальное положение на стыке ЕАЭС и ЕС обязано приносить Беларуси пользу. В идеале западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга", - заявил белорусский лидер. 

По его словам, сейчас происходит обратное - подвижки в диалоге с Западом вызывают раздражение в Москве и наоборот. 

Лукашенко уверен, что к балансу Беларусь придет только тогда, когда рынок ЕС для нас превратится в реальную альтернативу российскому не на бумаге, а на деле, по конкретным результатам.

 
 
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Президент отмечает отсутствие прогресса в развитии евразийской интеграции.
 
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