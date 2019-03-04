ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китай и США готовят газовую сделку на 21 миллиард долларов

05.03.2019 13:52 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Китай и США готовят газовую сделку на 21 миллиард долларов

США и Китай согласовали предварительные условия сделки по окончанию торговой войны, в результате которой под пошлинами оказался китайский экспорт в Штаты на 200 млрд долларов, или 4,3% от мировой торговли.

В ходе последнего раунда переговоров, по итогам которого президент Дональд Трамп объявил о «значительном прогрессе» и распорядился отложить намеченное на 1 марта повышение пошлин, Пекин согласился значительно увеличить закупки американских товаров, чтобы сократить дисбаланс взаимной торговли, достигший рекордных 79,5 млрд долларов в месяц, пишет finanz.ru.

Речь идет о сельхозтоварах, продукции химической промышленности, комплектующих для автопрома и углеводородах. При этом каких-либо ответных уступок от администрации Трампа не потребуется: США лишь отменят большинство введенных- пошлины, рассказали The Wall Street Journal высокопоставленные чиновники в Вашингтоне.

В рамках сделки Китай также обязуется ускорить график снятия ограничений на иностранное владение в совместных предприятиях и снизить тарифы на импортные автомобили ниже нынешнего уровня в 15%.

Кроме того, готовится долгосрочный газовый контракт, в рамках которого китайский углеводородный гигант Sinopec закупит в США СПГ на сумму 18 млрд долларов. Поставки начнутся в 2023 году, а продавцом будет выступать пионер американского газового экспорта - Cheniere Energy, благодаря которой Штаты в прошлом году стали нетто-экспортером «голубого топлива».

При этом в отличие от Европы, где строительство СПГ-терминалов осуществляется за счет американских инвестиций, пункты приема и регазификации топлива будут оплачены за счет банков КНР. На это потребуется еще около 3 млрд долларов, отмечают источники WSJ.

Скорее всего, газовая сделка - лишь начало, и за ней последуют дополнительные контракты, говорит главный исполнительный директор ассоциации CNLG (Center for Liquefied Natural Gas) Чарли Ридл.

По итогам прошлого года США экспортировали 21,6 млрд кубометров (1,083 трлн кубических футов) СПГ. За год поставки выросли в 1,5 раза, а по сравнению с 2016 годом - почти в 10 раз. Крупнейшими покупателями стали Южная Корея (23%) и Япония (17%).

В КНР ушло около 9% американского газового экспорта, причем в конце года Китай был вынужден возобновить закупки, даже несмотря на 15-процентные пошлины, введенные правительством в ответ на тарифы Трампа.

К концу 2019 года общая мощность экспортных терминалов в США увеличится еще практически вдвое - с 4,9 до 8,9 млрд кубических футов в сутки, что сделает Штаты третьим в мире поставщиком СПГ после Катара и Австралии.

На 2020 год запланирована вторая волна строительства. До 2023 года должны быть введены в эксплуатацию производственные мощности в Golden Pass LNG, Magnolia LNG, Delfin LNG, Lake Charles, Calcasieu Pass, а также шестая производственная линия Sabine Pass, что позволит увеличить выпуск СПГ до 18,75 млрд кубических футов в сутки.

С учетом новых проектов, которые готовят Катар и Австралия мировому рынку газа грозит избыток, сродни тому, что обрушил котировки нефти в 2014-15 гг: только за 2019 год предложение СПГ вырастет на 33 млн тонн, а спрос - лишь на 16 млн тонн, прогнозирует руководитель аналитики Poten&Partners Джейсон Фир.

Это уже давит на газовые цены в Азии: спотовая цена СПГ к началу марта упала до 6,2 доллара за миллион британских тепловых единиц (БТЕ). Это минимальный уровень за последние 17 месяцев, который почти вдвое ниже пиковых цен прошлого лета (11,7 доллара).

В конечном итоге газовый избыток хлынет на европейский рынок и станет проблемой для «Газпрома», Wood Mackenzie.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США и Китай согласовали предварительные условия сделки по окончанию торговой войны, в результате которой под пошлинами оказался китайский экспорт в Штаты на 200...
 
Новости дня
Новости разные
 
И физик, и лирик: как Жорес Алферов начинал свой путь к науке в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика