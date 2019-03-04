Китай и США готовят газовую сделку на 21 миллиард долларов





США и Китай согласовали предварительные условия сделки по окончанию торговой войны, в результате которой под пошлинами оказался китайский экспорт в Штаты на 200 млрд долларов, или 4,3% от мировой торговли.

В ходе последнего раунда переговоров, по итогам которого президент Дональд Трамп объявил о «значительном прогрессе» и распорядился отложить намеченное на 1 марта повышение пошлин, Пекин согласился значительно увеличить закупки американских товаров, чтобы сократить дисбаланс взаимной торговли, достигший рекордных 79,5 млрд долларов в месяц, пишет finanz.ru .

Речь идет о сельхозтоварах, продукции химической промышленности, комплектующих для автопрома и углеводородах. При этом каких-либо ответных уступок от администрации Трампа не потребуется: США лишь отменят большинство введенных- пошлины, рассказали The Wall Street Journal высокопоставленные чиновники в Вашингтоне.

В рамках сделки Китай также обязуется ускорить график снятия ограничений на иностранное владение в совместных предприятиях и снизить тарифы на импортные автомобили ниже нынешнего уровня в 15%.

Кроме того, готовится долгосрочный газовый контракт, в рамках которого китайский углеводородный гигант Sinopec закупит в США СПГ на сумму 18 млрд долларов. Поставки начнутся в 2023 году, а продавцом будет выступать пионер американского газового экспорта - Cheniere Energy, благодаря которой Штаты в прошлом году стали нетто-экспортером «голубого топлива».

При этом в отличие от Европы, где строительство СПГ-терминалов осуществляется за счет американских инвестиций, пункты приема и регазификации топлива будут оплачены за счет банков КНР. На это потребуется еще около 3 млрд долларов, отмечают источники WSJ.

Скорее всего, газовая сделка - лишь начало, и за ней последуют дополнительные контракты, говорит главный исполнительный директор ассоциации CNLG (Center for Liquefied Natural Gas) Чарли Ридл.

По итогам прошлого года США экспортировали 21,6 млрд кубометров (1,083 трлн кубических футов) СПГ. За год поставки выросли в 1,5 раза, а по сравнению с 2016 годом - почти в 10 раз. Крупнейшими покупателями стали Южная Корея (23%) и Япония (17%).

В КНР ушло около 9% американского газового экспорта, причем в конце года Китай был вынужден возобновить закупки, даже несмотря на 15-процентные пошлины, введенные правительством в ответ на тарифы Трампа.

К концу 2019 года общая мощность экспортных терминалов в США увеличится еще практически вдвое - с 4,9 до 8,9 млрд кубических футов в сутки, что сделает Штаты третьим в мире поставщиком СПГ после Катара и Австралии.

На 2020 год запланирована вторая волна строительства. До 2023 года должны быть введены в эксплуатацию производственные мощности в Golden Pass LNG, Magnolia LNG, Delfin LNG, Lake Charles, Calcasieu Pass, а также шестая производственная линия Sabine Pass, что позволит увеличить выпуск СПГ до 18,75 млрд кубических футов в сутки.

С учетом новых проектов, которые готовят Катар и Австралия мировому рынку газа грозит избыток, сродни тому, что обрушил котировки нефти в 2014-15 гг: только за 2019 год предложение СПГ вырастет на 33 млн тонн, а спрос - лишь на 16 млн тонн, прогнозирует руководитель аналитики Poten&Partners Джейсон Фир.

Это уже давит на газовые цены в Азии: спотовая цена СПГ к началу марта упала до 6,2 доллара за миллион британских тепловых единиц (БТЕ). Это минимальный уровень за последние 17 месяцев, который почти вдвое ниже пиковых цен прошлого лета (11,7 доллара).

В конечном итоге газовый избыток хлынет на европейский рынок и станет проблемой для «Газпрома», Wood Mackenzie.