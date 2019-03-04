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МВД: 13 спортсменов сами заявили о договорных матчах после начала разбирательств
13 профессиональных спортсменов добровольно заявили о договорных матчах, после того как началось расследование уголовных дел в этой сфере. Об этом
Первые задержания и аресты по «договорнякам»
По данным МВД, за это время установлено, что международная преступная группа организовывала их в различных видах спорта. В основном, на поединках в чемпионате и кубке страны по футболу в 2017 и 2018 годах.
Чтобы выявить всю схему, оперативники предложили спортсменам самим заявить о преступлениях, чтобы избежать применения к ним «мер процессуального принуждения».
«Спортсменам-инструкторам было предложено добровольно и инициативно обратиться в правоохранительные органы с информацией об участии в договорных матчах взамен на освобождение от уголовной ответственности или ее смягчение. В настоящее время уже 13 человек предоставили соответствующие сведения», — говорят в ведомстве.
В результате возбуждено четыре уголовных дела за подкуп участников профессиональных соревнований. Еще по десяти аналогичным эпизодам материалы направлены для дачи правовой оценки в Следственный комитет.
В МВД говорят: это уже вторая такая преступная группа, выявленная за последние три года. В 2017 году были осуждены на штрафы и ограничение свободы 15 человек из России, Украины и Беларуси.
«Однако некоторые из осужденных не стали на путь исправления и вновь занялись организацией „договорняков“», — говорят в милиции.
В ГУБОПиК МВД отметили, что сейчас ими налажено взаимодействие с международным агентством по выявлению и расследованию договорных матчей Federbet, а также отечественными федерациями футбола и волейбола, чтобы противодействовать таким преступлениям.
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В основном на поединках в чемпионате и кубке страны по футболу в 2017 и 2018 годах.
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