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МВД: 13 спортсменов сами заявили о договорных матчах после начала разбирательств

05.03.2019 14:24 — Разное | Tut.by  
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13 профессиональных спортсменов добровольно заявили о договорных матчах, после того как началось расследование уголовных дел в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Первые задержания и аресты по «договорнякам» начались два месяца назад, в Минске и Могилеве.

По данным МВД, за это время установлено, что международная преступная группа организовывала их в различных видах спорта. В основном, на поединках в чемпионате и кубке страны по футболу в 2017 и 2018 годах.

Чтобы выявить всю схему, оперативники предложили спортсменам самим заявить о преступлениях, чтобы избежать применения к ним «мер процессуального принуждения».

«Спортсменам-инструкторам было предложено добровольно и инициативно обратиться в правоохранительные органы с информацией об участии в договорных матчах взамен на освобождение от уголовной ответственности или ее смягчение. В настоящее время уже 13 человек предоставили соответствующие сведения», — говорят в ведомстве.

В результате возбуждено четыре уголовных дела за подкуп участников профессиональных соревнований. Еще по десяти аналогичным эпизодам материалы направлены для дачи правовой оценки в Следственный комитет.

В МВД говорят: это уже вторая такая преступная группа, выявленная за последние три года. В 2017 году были осуждены на штрафы и ограничение свободы 15 человек из России, Украины и Беларуси.

«Однако некоторые из осужденных не стали на путь исправления и вновь занялись организацией „договорняков“», — говорят в милиции.

В ГУБОПиК МВД отметили, что сейчас ими налажено взаимодействие с международным агентством по выявлению и расследованию договорных матчей Federbet, а также отечественными федерациями футбола и волейбола, чтобы противодействовать таким преступлениям.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В основном на поединках в чемпионате и кубке страны по футболу в 2017 и 2018 годах.
 
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