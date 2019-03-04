Босс брестского «Динамо» продал фарм-клуб и пожелал ему выйти в высшую лигу

Босс брестского "Динамо" Александр Зайцев в интервью корреспонденту "Прессбола" Егору Бачило рассказал о продаже "Руха", который являлся фарм-клубом ФК "Динамо-Брест".



Александр Зайцев. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В минувшем сезоне "Рух" победил во второй лиге (Д3) и вышел в первую (Д2). Александр Зайцев пожелал "Руху" уже в этом году выйти в высшую лигу.

- Изначально казалось, что в случае чего вы перенаправите усилия на "Рух".

- С недавних пор это самостоятельный проект. Не вижу смысла держать его в качестве нашего фарм-клуба, потому что сам испытываю симпатию к этому бренду и хочу, чтобы он развивался отдельно. У меня была возможность продать его, что я и сделал. Не хочу, чтобы ребята были связаны с нами какими-то обязательствами, потому что желаю им прорваться в этом году в высшую лигу, - сказал Александр Зайцев.

Отметим, что брестское «Динамо» наотрез отказывается платить гродненскому "Неману" за трансфер Павла Савицкого, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром высшей лиги. Из-за этого "Динамо-Брест" может не быть не допущен к участию в чемпионате Беларуси. Александр Зайцев заявил, что в таком случае клуб может перейти в чемпионат другой страны .