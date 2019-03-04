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Назван топ-10 популярных в 2018 году направлений для отдыха минчан

05.03.2019 14:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Назван топ-10 популярных в 2018 году направлений для отдыха минчан
Commons.wikimedia.org


Главное статистическое управление Минска назвало топ-10 популярных в 2018 году стран для отдыха жителей столицы, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

В список вошли Египет, Турция, Украина, Болгария, Испания, Греция, Польша, Россия, Чехия и Черногория. На их долю пришлось 80,7% общего числа организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж.

Всего в Минске на конец 2018 года туристическую деятельность осуществляли 736 организаций, услугами которых воспользовались 667,8 тыс. туристов и 146,6 тыс. экскурсантов. От столичных турфирм на заграничный отдых отправились 558,8 тыс. человек, из них 15,3% - в страны СНГ, 32,1% - в ЕС, 52,6% - в другие страны мира.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
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В список вошли Египет, Турция, Украина, Болгария, Испания, Греция, Польша, Россия, Чехия и Черногория.
 
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