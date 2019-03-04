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В Каменецком районе Audi влетела в остановку
Пассажиры легковушки пострадали в аварии, которая произошла 4 марта, около 17.40, в Каменецком районе. Об этом
По предварительной информации, водитель Audi А6 ехал по трассе Р98 со стороны Высокого в направлении деревни Дмитровичи. На 33-м километре дороги он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где автомобиль врезался в остановочный пункт.
В результате ДТП пассажиры автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. В ГАИ отметили, что водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
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В ГАИ отметили, что водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
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