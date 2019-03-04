ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

80 магазинов, рестораны, рынок. Возле вокзалов хотят построить огромную галерею Vitebsk Рlaza

05.03.2019 14:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Через два года в Витебске рядом с автобусным и железнодорожным вокзалами (на месте бывшего завода «Коминтерн») планируют открыть торговую галерею Vitebsk Plaza площадью 22 тысячи кв. м.


Девелопер проекта — компания Euro Estates из Швейцарии, а его концепцию создает литовская фирма SAPUS.

Уже идут работы по проектированию объекта. В мае на площадке начнут сносить колонны бывшего завода, а к концу года начнется стройка.

Двухэтажная Vitebsk Рlaza представит собой 120-метровую аллею. Здесь разместятся гипермаркет, 80 магазинов, продуктовый рынок, парковка, рестораны с кухнями разных стран. В галерее планируют проводить развлекательные и спортивные мероприятия.

Площадь галереи — 22 тыс. кв. м. Это в два раза больше площади будущего торгово-спортивного центра на проспекте Строителей, который компания-инвестор называет объектом «областного значения».

Презентацию проекта можно посмотреть здесь.

Превратить бывший завод «Коминтерн» в Витебске в торговый объект собираются уже много лет. На этом месте раньше пытались построить торгово-развлекательный центр «Радзивилл», но безуспешно.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Площадь галереи - 22 тысячи кв. м. Это в два раза больше площади будущего торгово-спортивного центра на проспекте Строителей, который компания-инвестор называет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Босс брестского «Динамо» продал фарм-клуб и пожелал ему выйти в высшую лигу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика