80 магазинов, рестораны, рынок. Возле вокзалов хотят построить огромную галерею Vitebsk Рlaza

Через два года в Витебске рядом с автобусным и железнодорожным вокзалами (на месте бывшего завода «Коминтерн») планируют открыть торговую галерею Vitebsk Plaza площадью 22 тысячи кв. м.





Девелопер проекта — компания Euro Estates из Швейцарии, а его концепцию создает литовская фирма SAPUS.

Уже идут работы по проектированию объекта. В мае на площадке начнут сносить колонны бывшего завода, а к концу года начнется стройка.

Двухэтажная Vitebsk Рlaza представит собой 120-метровую аллею. Здесь разместятся гипермаркет, 80 магазинов, продуктовый рынок, парковка, рестораны с кухнями разных стран. В галерее планируют проводить развлекательные и спортивные мероприятия.

Площадь галереи — 22 тыс. кв. м. Это в два раза больше площади будущего торгово-спортивного центра на проспекте Строителей, который компания-инвестор называет объектом «областного значения».

Презентацию проекта можно посмотреть здесь .

Превратить бывший завод «Коминтерн» в Витебске в торговый объект собираются уже много лет. На этом месте раньше пытались построить торгово-развлекательный центр «Радзивилл» , но безуспешно.