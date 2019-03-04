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Успех воспитанников Дмитрия Дудко на соревнованиях «Гармония шотокана-2019»
05.03.2019 — Разное | Новости Волковыска
Накануне международного Дня женщин в районном центре Узда Минской области 2 марта состоялись посвященные этой праздничной дате традиционные соревнования Белорусской федерации шотокан каратэ-до «Гармония шотокана-2019».
Спортивный праздник в Узде является узнаваемым спортивным брендом Белорусской федерации шотокан каратэ-до и знаковым событием для Узденского района. Как и всегда программа соревнований в Узде была представлена большим количеством разделов для девушек, родителей-спортсменов и инструкторов, а также состязаний по тушению свечей, которые считаются в шотокане своеобразным техническим тестом мастерства.
В нынешних соревнованиях боролись за медали 184 спортсмена из 18 организаций Минска, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Победителями и призерами соревнований представляющими объединение по интересам «каратэ-до» Красносельского ЦТДиМ стали:
Санцевич Егор - 1 место ката, 1 место ката(командное), 2 место шобу санбон кумитэ.
Волох Карина - 1 место шобу санбон кумитэ.
Косенчук Арсений - 1 место шобу санбон кумитэ.
Семенов Анатолий - 2 место ката, 3 место ката(командное)
Семенова Дарья - 3 место ката, 3 место ката(командное), 3 место шобу санбон кумитэ.
Санцевич Артем - 1 место ката, 1 место ката(командное),
2 место санбон кумитэ, 2 место ката.
Абусултанова Олеся - 4 место ката.
Поздравляем победителей и призеров соревнований!
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Накануне международного Дня женщин в районном центре Узда Минской области 2 марта состоялись посвященные этой праздничной дате...
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