Успех воспитанников Дмитрия Дудко на соревнованиях «Гармония шотокана-2019»





Накануне международного Дня женщин в районном центре Узда Минской области 2 марта состоялись посвященные этой праздничной дате традиционные соревнования Белорусской федерации шотокан каратэ-до «Гармония шотокана-2019».

Спортивный праздник в Узде является узнаваемым спортивным брендом Белорусской федерации шотокан каратэ-до и знаковым событием для Узденского района. Как и всегда программа соревнований в Узде была представлена большим количеством разделов для девушек, родителей-спортсменов и инструкторов, а также состязаний по тушению свечей, которые считаются в шотокане своеобразным техническим тестом мастерства.

В нынешних соревнованиях боролись за медали 184 спортсмена из 18 организаций Минска, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Победителями и призерами соревнований представляющими объединение по интересам «каратэ-до» Красносельского ЦТДиМ стали:

Санцевич Егор - 1 место ката, 1 место ката(командное), 2 место шобу санбон кумитэ.

Волох Карина - 1 место шобу санбон кумитэ.

Косенчук Арсений - 1 место шобу санбон кумитэ.

Семенов Анатолий - 2 место ката, 3 место ката(командное)

Семенова Дарья - 3 место ката, 3 место ката(командное), 3 место шобу санбон кумитэ.

Санцевич Артем - 1 место ката, 1 место ката(командное),

2 место санбон кумитэ, 2 место ката.

Абусултанова Олеся - 4 место ката.

Поздравляем победителей и призеров соревнований!















