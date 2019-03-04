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В ГТК рассказали, где можно получить возврат Tax Free наличными денежными средствами
05.03.2019 — Разное | Новости Волковыска
Расширен перечень пунктов пропуска, где иностранные граждане при выезде из страны могут получить возврат налога на добавленную стоимость наличными денежными средствами за покупки в Беларуси.
Сейчас возврат Tax Free наличными денежными средствами осуществляется в Национальном аэропорту Минск в пункте выдачи, расположенном в зоне вылета.
Кроме того, возрат можно получить в 27 отделениях ОАО «АСБ «Беларусбанк» в пунктах пропуска на границе с Польшей («Берестовица», «Брузги», «Козловичи», «Домачево», «Песчатка», «Брест»), с Литвой («Привалка», «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловка»), с Латвией («Григоровщина», «Урбаны»), с Украиной («Новая Гута», «Новая Рудня», «Верхний Теребежов», «Мокраны», «Глушкевичи», «Комарин»).
Возврат денежных средств в отделениях ОАО «АСБ «Беларусбанк», расположенных в данных пунктах пропуска, осуществляется без комиссии в размере 15 % от суммы покупки без НДС. Ранее возврат происходил только путем безналичного перечисления на банковскую карту,
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Расширен перечень пунктов пропуска, где иностранные граждане при выезде из страны могут получить возврат налога на добавленную...
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