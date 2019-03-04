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В ГТК рассказали, где можно получить возврат Tax Free наличными денежными средствами

05.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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В ГТК рассказали, где можно получить возврат Tax Free наличными денежными средствами

Расширен перечень пунктов пропуска, где иностранные граждане при выезде из страны могут получить возврат налога на добавленную стоимость наличными денежными средствами за покупки в Беларуси.

В ГТК рассказали, где можно получить возврат Tax Free наличными денежными средствами

Сейчас возврат Tax Free наличными денежными средствами осуществляется в Национальном аэропорту Минск в пункте выдачи, расположенном в зоне вылета.

Кроме того, возрат можно получить в 27 отделениях ОАО «АСБ «Беларусбанк» в пунктах пропуска на границе с Польшей («Берестовица», «Брузги», «Козловичи», «Домачево», «Песчатка», «Брест»), с Литвой («Привалка», «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловка»), с Латвией («Григоровщина», «Урбаны»), с Украиной («Новая Гута», «Новая Рудня», «Верхний Теребежов», «Мокраны», «Глушкевичи», «Комарин»).

Возврат денежных средств в отделениях ОАО «АСБ «Беларусбанк», расположенных в данных пунктах пропуска, осуществляется без комиссии в размере 15 % от суммы покупки без НДС. Ранее возврат происходил только путем безналичного перечисления на банковскую карту, сообщает Право.by.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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