Л. КИШКЕЛЬ, заведующий отделом народного творчества Ивьевского центра культуры и досуга:

— Внимательно выслушала по телевидению серьезные вопросы и серьезные ответы «Большого разговора с Президентом». Как всегда, затронуты были все аспекты нашей жизни, все, что волнует наш народ.

Как работнику культуры, мне понравились слова о том, что деньги творческим организациям будут выделяться под конкретные проекты и творческие задумки. Хотелось бы, что такие действия коснулись не только больших и именитых творческих коллективов, но и тех, кто несет эту культуру в массы на селе и в небольших городах.

Еще я особенно отреагировала на разговор о киностудии «Беларусьфильм», о том, что пора возобновлять былую славу «киностудии-партизанки». Так называли «Беларусьфильм» среди кинематографистов Советского Союза. Здесь снимались достойные, серьезные работы, здесь творили великие режиссеры, сценаристы, операторы. Снимались актеры, чьи имена знали и в творческом мире, и среди зрителей. Да и теперь кинематографисты России с удовольствием снимают на этой студии свои сериалы, художественные фильмы. Обидно, что наших фильмов как бы не стало. Радует, что Президент обратил на это внимание. Значит, будем ждать кинематографического прорыва.