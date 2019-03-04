Тима Белорусских отменил концерт в Минске









TUT.BY сообщили организаторы. Чуть больше месяца назад он объявил о своем концерте во Дворце спорта 19 апреля. Но сегодня стало известно, что мероприятие отменили. Об этомсообщили организаторы.





Дворец спорта — одна из крупнейших площадок Минска (больше только «Минск-Арена», «Чижовка-Арена» и стадион «Динамо»). Официально концерт отменен по «техническим причинам». Билеты стоили от 44 до 84 рублей.





Организаторы сообщают, что приобретенные квитки можно сдать в кассах Дворца Республики и в местах продажи.









Напомним, недавно музыкант выпустил свой первый сольный альбом «Твой первый диск — моя кассета», которую и должен был презентовать во Дворце спорта 19 апреля.



