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Тима Белорусских отменил концерт в Минске
Всего полгода назад о Тиме Белорусских никто не знал, он работал официантом в кафе «Гараж».
Чуть больше месяца назад он объявил о своем концерте во Дворце спорта 19 апреля. Но сегодня стало известно, что мероприятие отменили. Об этом
Дворец спорта — одна из крупнейших площадок Минска (больше только «Минск-Арена», «Чижовка-Арена» и стадион «Динамо»). Официально концерт отменен по «техническим причинам». Билеты стоили от 44 до 84 рублей.
Организаторы сообщают, что приобретенные квитки можно сдать в кассах Дворца Республики и в местах продажи.
Напомним, недавно музыкант выпустил свой первый сольный альбом «Твой первый диск — моя кассета», которую и должен был презентовать во Дворце спорта 19 апреля.
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Всего полгода назад о Тиме Белорусских никто не знал, он работал официантом в кафе «Гараж».
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