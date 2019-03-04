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Лукашенко о России: Не хотят они этой интеграции
Во время совещания по вопросам участия Беларуси в интеграционных структурах и сотрудничестве с европейскими организациями Лукашенко предложил взглянуть глубже на интеграцию с Россией и высказал мнение, почему со стороны России Беларуси постоянно подкидывают вопросы наподобие включения в состав или какого-то непонятного процесса выхода на единый рубль.
"Потому что понимают, что мы это в принципе принять не можем. А раз не можем, не примем, ну тогда и не надо. Вопрос один - они не хотят этой интеграции. И не надо нас тут в чем-то обвинять", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
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Во время совещания по вопросам участия Беларуси в интеграционных структурах и сотрудничестве с европейскими организациями Лукашенко предложил взглянуть глубже...
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