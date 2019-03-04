Лукашенко о России: Не хотят они этой интеграции

"Потому что понимают, что мы это в принципе принять не можем. А раз не можем, не примем, ну тогда и не надо. Вопрос один - они не хотят этой интеграции. И не надо нас тут в чем-то обвинять", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.



