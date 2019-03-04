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Не смешно: Зеленский сделал заявление из-за прослушки в офисе

05.03.2019 14:26 — Разное | Партизан  
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Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг прослушки его офиса в Киеве.



«Если Служба безопасности или сотрудники — в общем, следствие покажет, кто это был — нас слушают и пишут, может быть, им просто нравится наш юмор?», — сказал он, отметив при этом, что СБУ должна заниматься своими прямыми обязанностями.

«Честно говоря, мне это уже не смешно. Знаете, печально, что таким занимаются люди, которые должны заниматься безопасностью граждан нашей страны», — добавил Зеленский.

Напомним, в полиции сообщили, что в Шевченковском районе Киева на ул. Белорусской возле офиса Владимира Зеленского нашли оборудование для получения информации. 

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что под офисом кандидата в президенты обнаружили элементы аппаратуры для прослушивания.

Ранее в полиции инициировали уголовное производство по факту незаконной слежки за одним из кандидатов в президенты. Позже СМИ узнали, что за Владимиром Зеленским следили сотрудники СБУ.



 
 
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Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг прослушки его офиса в Киеве.
 
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