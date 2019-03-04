На церемонии открытия и закрытия II Европейских игр реализовано уже более 50% билетов, сообщил начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Максим Кошкалда на информационной встрече в Гомельском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

В целом же из общего количества поступивших в продажу квитков на 120 сессий реализовано свыше 40%. «Продажи идут достаточно бойко», — констатировал Максим Кошкалда.

По его словам, желание присоединиться к главному мультиспортивному событию Европы 2019 года выразили уже представители 28 стран.

Самые популярные сессии, помимо церемоний открытия и закрытия, — соревнования по легкой атлетике, пляжному футболу, художественной гимнастике и акробатике, карате, на которые также уже продано 50% и более билетов.

Максим Кошкалда рассказал, что на данный момент общее количество посадочных мест в билетной программе запланировано на уровне 384 тыс. «При повышенном спросе на отдельные дисциплины, которые проходят в «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене», мы сможем открыть дополнительные ярусы и таким образом увеличить количество посадочных мест до 535 тыс.», — добавил он.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.

БЕЛТА.