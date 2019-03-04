Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня совещание с руководством правительства и высших государственных органов, на котором обсуждалось участие Беларуси в интеграционных структурах и сотрудничество с европейскими организациями, передает корреспондент БЕЛТА.

Открывая совещание, Александр Лукашенко отметил, что в канун Послания белорусскому народу и Национальному собранию проводит различные открытые и закрытые совещания, встречи и консультации по актуальным вопросам. «Они лягут в основу некоторых заявлений от имени Президента», — пояснил он.

Вынесенные сегодня на обсуждение вопросы, обратил внимание Александр Лукашенко, имеют стратегическое значение для государства. «В наши дни ни одна страна, даже такие супердержавы, как Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, да и Россия, не в состоянии обеспечивать свое устойчивое развитие самостоятельно, изолированно друг от друга и от всего мира», — сказал Александр Лукашенко.

Он заметил, что в мире существует множество различных объединений, которые призваны способствовать экономическому развитию, обеспечению безопасности и гарантировать сохранение жизненного уровня граждан. «Во многих из них мы участвуем, с иными — сотрудничаем. Но как? Насколько это выгодно для белорусского народа? Эффективно ли мы используем механизмы для отстаивания своих интересов?» — задался вопросами глава государства.

О союзном строительстве

Начал Президент с отношений с Россией, напомнив, что ее руководство предложило пересмотреть подходы к интеграции. «Мы к этому готовы», — отметил он. Александр Лукашенко добавил, что на уровне правительств были созданы рабочие группы для подготовки соответствующих предложений.

Правда, об итогах этой работы неизвестно. Например, 4 марта министр экономики Дмитрий Крутой сообщил журналистам, что Беларусь пока не получала от российских коллег какой-либо официальной информации в рамках работы совместной группы по интеграции.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства (я хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации). При этом основной принцип данного проекта — равные условия для наших граждан и субъектов хозяйствования. На иных принципах союз не возможен, — обратил внимание Александр Лукашенко. — И этот принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым».

В то же время Президент считает, что многие политики в России сами не хотят глубокой интеграции с Беларусью. Отсюда различные вбросы и предложения от них, которые белорусская сторона в принципе принять не может.

Александр Лукашенко также опроверг несколько фейков, которые появились в главных российских СМИ после его недавней встречи с представителями общественности, экспертами, белорусскими и зарубежными журналистами. Одна из «громких новостей» касалась якобы согласия главы государства на общую валюту с Россией. Президент пояснил, что это были просто его рассуждения на возможное предложение от российской стороны. На самом же деле пока таких предложений не поступало, поэтому и соглашаться не на что, отметил глава государства. Однако если и вводить общую валюту, то это должен быть просто «рубль» — не российский, и не белорусский рубль, считает он. И у обеих стран должен быть равный доступ к эмиссионному центру.

О евразийской интеграции

Не секрет, что многие экономические вопросы из повестки Союзного государства перенесены на площадку ЕАЭС, с которой сегодня тоже не все так однозначно. Президент недоволен, что «процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся». Снова приходится разбираться с барьерами, изъятиями и ограничениями.

«Может быть, необходимо вернуться к пакетному принципу в решении острых вопросов, а также при устранении барьеров и ограничений?» — рассуждает глава государства. По его словам, ответ на этот вопрос важен для будущего евразийской интеграции.

Беларусь в следующем году примет председательство в Евразийском экономическом союзе. Когда во время «Большого разговора с Президентом» у Александра Лукашенко спросили, каким темам Беларусь намерена уделить особое внимание в это время, он откровенно признался: «Я больших надежд не лелею в плане Евразийского экономического союза. Слишком много настороженностей, разногласий, и, что совсем неприемлемо, экономический союз начинает все больше политизироваться».

Об экономической составляющей СНГ

Еще шире ЕАЭС — регион СНГ. И хотя о самом Содружестве редко говорят как об экономической организации, это ключевой и привычный рынок для Беларуси, где хорошо знают и ценят ее продукцию.

«Поэтому экономическая составляющая является приоритетом работы правительства. Ведь площадка СНГ для многих постсоветских стран является единственным объединяющим звеном, возможностью хоть как-то выстроить отношения», — констатировал Александр Лукашенко.

Многосторонняя зона свободной торговли в СНГ стала центральным элементом экономической конфигурации Содружества. В прошлом году белорусский экспорт в страны Содружества (не считая Россию) прирос на 25% и достиг $5,8 млрд. Причем наибольший прирост произошел в Украину.

В развитие договора о зоне свободной торговле сейчас ведется работа над соглашением о свободной торговле услугами, в которой участвуют семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия и Таджикистан. В февральских переговорах экспертов впервые принял участие Узбекистан.

О ситуации в ОДКБ

Еще одна важная организация, но уже военно-политическая, на евразийском пространстве — ОДКБ. Александр Лукашенко отметил, что с учетом мировых тенденций ее востребованность не вызывает сомнений. «Это важнейшее направление сейчас, где должны быть сосредоточены наши усилия в силу тех тенденций, которые развиваются в военно-политической сфере на планете в целом. Особенно после того, как обе крупнейшие ядерные державы вышли из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности», — сказал Президент.

Главный вопрос, который до сих пор не снят с повестки в ОДКБ, — представитель какой страны должен занять пост генерального секретаря. «Возникла нездоровая ситуация», — кратко охарактеризовал проблему Президент.

Эпопея с вроде бы обычным вопросом — назначение генерального секретаря ОДКБ — продолжается не один, не два и не три месяца. Однако консенсус до сих пор не найден.

О сотрудничестве с ЕС

В последние годы Беларусь успешно налаживает диалог со своим вторым крупнейшим партнером — Европейским союзом. Растут инвестиции, увеличилось положительное сальдо в торговле (с $1,2 млрд в 2017 году до $3 млрд в 2018-м), развиваются контакты в различных сферах, состоялось несколько двусторонних визитов на высоком уровне, приобретает прагматичный характер «Восточное партнерство».

Прошлый год стал рекордным и по объему сотрудничества с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития, с руководством которого глава государства встретился вчера.

«Вот это сотрудничество с Западом сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера — Российской Федерации, у отдельных политиков. Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно, — нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть? Как спрячешься: десять миллионов человек и страна, которая находится на перекрестке всех дорог? Если перед нами закрывают дверь одну, вторую, третью, мы ищем четвертую для того, чтобы нормально существовало государство», — сказал Александр Лукашенко.

И даже при этом, подчеркнул он, Беларусь никто не может упрекнуть в том, что она якобы куда-то повернулась. «Мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой», — обратил внимание Президент.

«Но лед в отношениях с Европейским союзом не растаял», — признает Александр Лукашенко. Брюссель продлил некоторые санкции, пусть и символические, до сих пор отсутствует полноценная договорно-правовая база отношений.

Беларусь и Евросоюз ведут переговоры по совместным приоритетам партнерства до 2020 года. На завершающей стадии находятся переговоры о заключении соглашений по реадмиссии и упрощении визовых процедур. Подписание этих документов глава государства назвал ближайшими задачами. «Однако европейцы должны понимать, что любые чуждые нашему народу идеи и размены в ущерб национальным интересам для нас абсолютно неприемлемы», — предупредил Президент.

Об отношениях с НАТО

Три государства, граничащие с Беларусью, являются членами Североатлантического альянса. Кроме того, туда стремится Украина. «Страстно и яростно», — заметил Александр Лукашенко.

Такая ситуация, по его словам, — определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия. «Ни нам, ни нашим соседям, уверен, новые разделительные линии не нужны. Поэтому следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны, — убежден глава государства. — Мы с ними должны разговаривать, мы не должны на них смотреть, как на врагов. Вообще нам надо активнее преодолевать холод блокового противостояния продвижением идеи «интеграции интеграций».

О вступлении в ВТО

Беларусь имеет уникальное геополитическое положение — на стыке ЕАЭС и ЕС. Оно обязано приносить стране пользу, подчеркнул Президент. «В идеале западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга, — сказал Александр Лукашенко. — К балансу мы придем только тогда, когда рынок Евросоюза для нас превратится в реальную альтернативу российскому не на бумаге, а на деле, по конкретным результатам».

Это, по его словам, в равной степени относится и к вступлению во Всемирную торговую организацию. «Не надо туда вступать ради того, чтобы вступить. Я не подпишу ни один документ по вступлению Беларуси в ВТО, пока мне на стол не будут положены конкретные преимущества от этого вступления», — подчеркнул глава государства.

Заседания рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси возобновились в Женеве в 2017 году. Эксперты уже перешли от Сводного отчета к проекту Доклада рабочей группы — итоговому документу, в котором будут отражены обязательства Беларуси. То есть переговоры перешли в заключительную стадию. До конца года в штаб-квартире ВТО пройдут еще два заседания рабочей группы.

Беларусь завершила двусторонние переговоры по доступу на рынки с 20 странами — членами организации, продолжаются встречи еще с шестью участниками ВТО: США, ЕС, Австралией, Бразилией, Канадой и Украиной.

Выступая на совещании, вице-премьер Игорь Петришенко отметил, что, последовательно проходя этапы интеграции от СНГ до ЕАЭС, Беларусь каждый раз получала от российской стороны новый пряник в виде обещаний выравнять условия в различных сферах хозяйствования.

«В последний раз нам, как свет в конце тоннеля, было обещано в рамках ЕАЭС создание общих рынков энергоносителей, окончательное решение вопроса обеспечения безбарьерной среды доступа на общий рынок. Что мы имеем на сегодняшний день? Наверное, самым прямым ответом на этот вопрос является сальдо взаимной торговли с Россией. По итогам прошлого года отрицательное сальдо торговли товарами приблизилось к $10 млрд», — констатировал он.

Президент на это привел пример, что Америка чуть не начала войну с Китаем из-за большого отрицательного сальдо в торговле. «По прошлому году мы все равно вышли на положительное сальдо в $700 млн (в целом в торговле со странами. — Прим. БЕЛТА). А за счет чего мы перекрыли эти $10 млрд — за счет торговли с Европейским союзом прежде всего и в меньшей степени странами дальней дуги. Вот ответ на вопрос, почему нам надо сотрудничать со всеми, где только можно будет с кем-то торговать. И не надо на нас тут обижаться и обвинять в чем-то», — сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что Россия только за прошлый год в несколько раз увеличила на белорусском рынке торговлю продукцией машиностроения и по некоторым другим позициям. «То есть мы пустили на свой рынок реальных конкурентов, открыли рынок. Они нас туда не пускают. Как это понимать? Какой здесь союз?» — заметил белорусский лидер.

БЕЛТА.