Турнир по волейболу среди ветеранов

Пропагандируя здоровый образ жизни, сохраняя добрые спортивные традиции, в здании городского стадиона 23 февраля прошел ветеранский турнир по волейболу, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В соревнованиях приняли участие команды, давно знающие друг друга – ведь традиции проведения этого волейбольного турнира на смолевичской земле уже 16 лет. В этом году формат турнира немного изменили. Так, помимо ветеранов города Смолевичи и Минска, к состязаниям присоединились представители более молодого поколения Смолевиччины.

Организатором состязаний выступил ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района».

С приветственным словом к участникам состязаний обратилась заместитель директора Государственного учреждения «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» Дарья Александровна Лакизо. Она поздравила всех участников и болельщиков с праздником – Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Приветствуя участников турнира, Дарья Александровна пожелала им бескомпромиссной, интересной и азартной игры. Спортсменов также поприветствовали и поздравили Михаил Васильевич Жилянин и председатель комиссии ветеранского волейбола Белорусской федерации волейбола Николай Алексеевич Степанов.





Игры были напряженными и увлекательными. Ветераны волейбола продемонстрировали высокий уровень игры, свои умения, опыт и мастерство. Молодежь, в свою очередь, не хотела уступать. В туре между ветеранами Смолевичей и Минска гости одержали победу 2:1, ветераны Смолевиччины выиграли у молодежи со счетом 2:1, ветераны Минска одержали победу нам молодежью со счетом 2:0.

В результате Кубок победителей соревнований и медали за первое место завоевала команда волейболистов из Минска, медали за второе место – у наших ветеранов, а на третьей ступени пьедестала разместилась молодежь Смолевиччины.

Также были определены и отмечены лучшие игроки в номинациях, названных в виде дружественного шаржа.

«Мы придерживаемся верности давней традиции, которой уже 16 лет, преемственности поколений и приобщению наших детей, молодежи к занятиям спортом, и любимой популярной игрой – волейболом», – отмечают люди, которые являются одними из первых организаторов турнира – Михаил Васильевич Жилянин и Николай Алексеевич Степанов.

Также Михаил Васильевич от имени участников волейбольного соревнования выразил слова благодарности директору ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» Екатерине Николаевне Сенько и ее заместителю Дарье Александровне Лакизо за организацию настоящего волейбольного праздника.

Лидия СУДНИКОВИЧ.