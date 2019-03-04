В городе Волковыске на трех татами состоялись пятнадцатые юбилейные республиканские соревнования по шотокан каратэ-до «Кубок защитников Отечества», посвященные воинам-освободителям и защитникам Родины.

Целью и задачей данного турнира является утверждение здорового образа жизни среди детей и молодежи, привлечение детей и подростков к регулярным занятиям каратэ, физической культурой и спортом.

Участие в состязаниях принимали 19 организаций со всей страны. Представители смолевичского клуба «Гепард» также приняли участие в республиканских соревнованиях. Всего за звание лучших боролись свыше 100 спортсменов.

Именно в кумитэ поединки носили принципиальный характер, спортсмены в буквальном смысле слова сражались друг с другом, не жалея ни себя, ни соперников. Таков этот вид спорта – каратэ, в котором нет места слабым и несмелым.

Открывали личные соревнования самые юные участники. В поединках девочек и мальчиков были азарт, бескомпромиссная борьба, бесстрашие: готовые расплакаться от боли и обиды поражения, эти ребятишки вновь выходили на татами и отчаянно боролись за звание лучших. Однако самыми зрелищными получились все же поединки с участием старших ребят, спортсменов, кто уже не первый год готовит себя быть сильным, быстрым и мужественным.

В итоге в командном ката победу одержали представители клуба «Гепард» Кирилл Гончар, Ксения Катвицкая и Александр Зайцев. В индивидуальном ката победили Кирилл Гончар и Ксения Катвицкая, которая также заняла третье место в гохон кумитэ. Артем Фомченко занял третье место в индивидуальном ката и четвертое по кумите. Вероника Рудник заняла треьте и четвертое место в индивидуальном ката, Михаил Катвицкий занял четвертые места в индивидуальном ката и кумите.

Лидия СУДНИКОВИЧ.