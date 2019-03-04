Уважаемая редакция!
От всей души хочу выразить слова благодарности коллективу терапевтического отделения УЗ «Смолевичская ЦРБ» — заведующему отделением Елене Анатольевне Суходольской, медицинским сестрам Оксане Алексеевне Савиной, Наталье Владимировне Гашаненок, Татьяне Александровне Середюк, Ольге Игоревне Груниной, санитаркам Татьяне Ивановне Мищенко, Марине Анатольевне Воронович, Галине Леонидовне Прохоренко.
А также поздравить их с наступающим Женским днем и пожелать им крепкого здоровья и благополучия.
С уважением, Раиса Леонидовна САЕВИЧ, г. Смолевичи.