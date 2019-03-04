Как рассказали организаторы турнира – представители ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района», мероприятие в первую очередь было направлено на пропаганду здорового образа жизни, привлечение населения к занятиям физической культурой и футболом, обмен опытом и выявление сильнейших среди команд-любителей.

В соревнованиях приняли участие семь команд — любителей этой спортивной игры: «Олимпия», «Волна», «К-19», «Слобода», команда ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района», команда Усяжского сельсовета и команда специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Смолевичского райисполкома. Каждая команда состояла из восьми участников.

Главным судьей турнира являлся директор СДЮШОР Смолевичского райисполкома

Андрей Евгеньевич Сорока.

Два дня любители футбола боролись за звание сильнейшего в напряженной и красивой игре.

В результате победила команда «Олимпия», на второй ступени пьедестала разместилась команда «Слобода», и бронза турнира досталась команде Усяжского сельсовета.

Команды-победители и каждый из игроков были награждены кубком, медалями, грамотами и ценными призами от Центра физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района.

К слову, для болельщиков, которых в дни турнира собралось в «Огоньке» немало, были также организованы развлечения: все желающие могли пострелять из лука, арбалета, или угоститься попкорном и сладкой ватой.

Лидия СУДНИКОВИЧ.