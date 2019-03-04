День защитника Отечества мужчины отмечают по-разному. Работники ОАО «ТБЗ Усяж», к примеру, выступают за активный отдых, поэтому в этот день принимали участие в открытом соревновании по зимней ловле рыбы со льда «Праздник рыбака-2019», которое проходило на водоемах рекультивированных торфяных месторождений. Инициаторами и организаторами данного ежегодного мероприятия выступили дирекция и профсоюзный комитет ОАО «ТБЗ Усяж».

Для подготовки и проведения открытого соревнования был сформирован оргкомитет, в который вошли председатель профсоюзного комитета ППО ОАО «ТБЗ Усяж» Николай Алексеевич Колтун, заместитель директора по идеологической работе и социальным вопросам Илья Александрович Мурашко, начальник отдела снабжения и сбыта продукции Михаил Михайлович Левчеков, начальник участка автотранспорта и пожарно-сторожевой охраны Сергей Николаевич Карпик.

Как рассказал Илья Александрович Мурашко, перед организаторами соревнования стояли определенные задачи. Это формирование и воспитание у населения экологической культуры, пропаганда среди населения здорового образа жизни и активного досуга на природе, приобщение к любительскому лову рыбы законными способами, воспитание населения в духе бережного отношения к природе, охраны водных ресурсов, непримиримого отношения к браконьерству во всех его видах, объединение рыболовов-любителей и выявление сильнейших, популяризация и развитие любительской рыбалки, повышение массовости данного вида культурного досуга и рыболовного мастерства участников.





Непосредственное проведение соревнования было возложено на судейскую коллегию, в которую вошли егерь Смолевичской районной организационной структуры Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» Сергей Григорьевич Кизина, председатель профсоюзного комитета ППО ОАО «ТБЗ Усяж» Николай Алексеевич Колтун, заместитель директора по идеологической работе и социальным вопросам ОАО «ТБЗ Усяж» Илья Александрович Мурашко.

Участие в соревнованиях приняли семнадцать человек, не только ветераны труда и работники ОАО «ТБЗ Усяж», но и жители поселка Усяж: Виктор Михайлович Барткевич, Константин Иванович Калиновский, Андрей Эдуардович Шабуневич, Николай Владимирович Шиманович, Петр Михайлович Шинкевич, Георгий Дмитриевич Котиков, Александр Евгеньевич Кищук, Виктор Евгеньевич Кищук, Людмила Васильевна Лабановская, Николай Николаевич Лабановский, Дмитрий Сергеевич Нехайчик, Александр Михайлович Ероховец, Владимир Геннадьевич Николаев, Александр Владимирович Баранов, Андрей Александрович Кищук, Николай Николаевич Макрицкий, Григорий Григорьевич Кизина. К слову, участниками соревнования могли быть все желающие рыболовы-любители в возрасте от 18 лет и старше, независимо от пола и места проживания.

Согласно условиям соревнования, по свистку главного судьи, а им был Николай Алексеевич Колтун, ровно в 10.00 участники вышли на лед. Время на ловлю отводилось три часа, и она осуществлялась только одной зимней удочкой, оснащенной по выбору участника соревнования мормышкой.

В этот день лед водоемов оказался счастливым для многих рыболовов-любителей. Победители были определены в восьми номинациях. Так, первое место в личном зачете в номинации «Самый лучший рыбак» было присуждено Григорию Григорьевичу Кизине. В данной номинации победитель определялся по весу выловленной рыбы. Григорий Григорьевич был награжден грамотой, медалью и ценным призом – нужным рыбацким приспособлением – буром. Второе место в этой же номинации занял Константин Иванович Калиновский. Он был отмечен грамотой, медалью и призом – рыбацким ящиком. Третьим стал Николай Николаевич Макрицкий. В награду он получил грамоту, медаль и рюкзак рыбака с откидным стулом.





«Самая большая рыба» – в этой номинации также победил Николай Николаевич Макрицкий. Он выловил рыбу длинной 32 сантиметра. И за это получил грамоту и ящик для снастей.

«Самым удачливым рыболовом» стал Александр Михайлович Ероховец. Согласно условиям соревнования, победителем признавался рыбак, выловивший наибольшее количество рыбы. Улов определялся штучным подсчетом. Александр Михайлович поймал тридцать одну рыбу и в награду за это получил грамоту и рыболовные сани.

Житель поселка Усяж, ветеран труда ОАО «ТБЗ Усяж» Виктор Михайлович Барткевич стал «Самым опытным рыболовом». Это один из самых активных рыбаков поселка, который увлекается любимым делом долгое время. Сейчас он находится на заслуженном отдыхе, но всю жизнь проработал в организации, последнее время трудился мастером брикетного цеха. Подарок Виктору Михайловичу преподнесен более чем нужный – ведро для живца.

«Самым молодым рыбаком» был признан Дмитрий Сергеевич Нехайчик, который получил в подарок налобный фонарь.



За активное участие в соревнованиях Андрей Эдуардович Шабуневич получил в награду грамоту и ручной фонарь, единственная представительница слабого пола Людмила Васильевна Лабановская награждена грамотой и набором прикормки для рыбы, Александр Евгеньевич Кищук также получил в подарок набор прикормки для рыбы.

Для любителей рыбной ловли эти соревнования, которые проводились уже в третий раз, стали настоящим праздником, позволившим в очередной раз не только определить сильнейшего в зимней ловле рыбы, но и поделиться рыбацким опытом, а также просто пообщаться на свежем воздухе. Хотя, как признавались участники соревнования, дело даже не в рыбе, она и в магазине продается, главное – участие, командный дух, единство и сплоченность коллектива.

Участники соревнований выражают слова благодарности за помощь в организации и проведении мероприятия руководству ОАО «ТБЗ Усяж» и лично директору Петру Федоровичу Слесарчику, председателю профсоюзного комитета ППО ОАО «ТБЗ Усяж» Николаю Алексеевичу Колтуну, членам Смолевичской РОС РГОО «БООР», представителям Смолевичской спасательной станции ОСВОД.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото И.А.МУРАШКО.