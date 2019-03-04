|
В Гершонах закрылось отделение Беларусбанка. Обвалился кирпичный фронтон
05.03.2019 15:38 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 5 марта 2019 года закрылось отделение Беларусбанка в Гершонах (пригород Бреста).
Причина - обвалился кирпичный фронтон здания. На воротах надпись гласит - не работает. О пострадавших ничего не сообщается, надеемся, до этого не дошло (или не долетело). Когда восстановит свою работу отделение, на заборе не написано.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by