В Гершонах закрылось отделение Беларусбанка. Обвалился кирпичный фронтон

Сегодня, 5 марта 2019 года закрылось отделение Беларусбанка в Гершонах (пригород Бреста).



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Причина - обвалился кирпичный фронтон здания. На воротах надпись гласит - не работает. О пострадавших ничего не сообщается, надеемся, до этого не дошло (или не долетело). Когда восстановит свою работу отделение, на заборе не написано.