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Барановичская милиция разыскивает горожанина
05.03.2019 15:38 — Разное | Виртуальный Брест
В розыск объявлен Прохореня Станислав Геннадьевич, родившийся в Барановичах 18 марта 1989 года.
Сотрудники милиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом в Барановичский ГОВД по телефонам: 48-47-15, 48-48-16 либо по номеру дежурной части 102.
Барановичским ГОВД
Если вам что-либо известно о местонахождении Надежды Шпаковской или вы располагаете какой-либо иной информацией, сообщите об этом в Барановичский ГОВД по тел. 102 или в отдел уголовного розыска по тел. 48-47-15, 48-48-16.
Барановичским ГОВД разыскивается Кендыш Александр Иосифович, 20.03.1979 г.р., проживающий по адресу: г. Барановичи, ул. Димитрова, д. 15, кв. 14.
Просим граждан, которым что-либо известно о местонахождении гр. Кендыша А.И. или располагающих какой-либо информацией о его месте нахождения, сообщить в Барановичский ГОВД по тел. 102 или в отдел уголовного розыска по тел. 48-47-15, 48-48-16.
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В розыск объявлен Прохореня Станислав Геннадьевич, родившийся в Барановичах 18 марта 1989 года. Сотрудники милиции просят всех, кому что-либо известно о...
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