Барановичская милиция разыскивает горожанина

В розыск объявлен Прохореня Станислав Геннадьевич, родившийся в Барановичах 18 марта 1989 года.



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Сотрудники милиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом в Барановичский ГОВД по телефонам: 48-47-15, 48-48-16 либо по номеру дежурной части 102.

Барановичским ГОВД разыскивается Шпаковская Надежда Олеговна, 17.12.1991 года рождения. Проживала в городе Барановичи, на ул. Гаевой, д. 62, кв. 33.



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Если вам что-либо известно о местонахождении Надежды Шпаковской или вы располагаете какой-либо иной информацией, сообщите об этом в Барановичский ГОВД по тел. 102 или в отдел уголовного розыска по тел. 48-47-15, 48-48-16.

Барановичским ГОВД разыскивается Кендыш Александр Иосифович, 20.03.1979 г.р., проживающий по адресу: г. Барановичи, ул. Димитрова, д. 15, кв. 14.



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Просим граждан, которым что-либо известно о местонахождении гр. Кендыша А.И. или располагающих какой-либо информацией о его месте нахождения, сообщить в Барановичский ГОВД по тел. 102 или в отдел уголовного розыска по тел. 48-47-15, 48-48-16.