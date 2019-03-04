Директор ОАО «Према»: планируем освоить производство сельхозроботов

Директор ОАО «Према» Константин Тверитин рассказал об итогах года, новой линейке продукции и планах на 2019 год.





«В 2018 году наше предприятие сработало неплохо. Выполнили доведенные показатели. Рост объемов производства промышленной продукции составил 105% к уровню предыдущего года. Экспорт в Россию достиг 130%. Получили чистую прибыль в 129 тыс. рублей, что на 4 тыс. рублей больше, чем год назад. На треть увеличили заработную плату работников, которая составила 685 рублей. Постепенно снижаем кредиторскую задолженность. Она уменьшилась почти на 200 тыс. рублей.

Предприятие работает эффективно. Достаточно резервов для наращивания объемов производства, расширения линейки производимой продукции, снижения затрат и улучшения финансовых показателей.

В этом году, кроме основной серийной продукции, отопителей, катушек стартеров, электродвигателей для конвейеров крупнейших машиностроительных предприятий Беларуси, таких как МАЗ, БелАЗ, «Амкодор» и БАТЭ, расширили линейку производимой продукции 8-ю новыми товарными позициями сменного инструмента и запчастей для машин и оборудования, применяемых в деревоперерабатывающей промышленности и переработке промышленных отходов (вторсырья). Осваиваем и расширяем рынок сбыта — заключили договор на изготовление ножей для дробильных установок.

Мы самостоятельно сконструировали и изготовили станок газоплазменной резки, применяемый в основном производстве, что позволило улучшить технологию обработки металлов.

Этот станок уже в начале 2019 года позволил добавить в объем производства продукции (работ, услуг) заказы на раскрой металла по нескольким товарным позициям для предприятий города Могилева.

В последние годы мы активно развиваем такое направление, как производство металлоконструкций, – легких, небольших блок-модулей хозяйственно-бытового назначения. Производство и поставку такого рода изделий «под заказ» нам доверили такие известные организации, как Национальный аэропорт «Минск», «Беларуснефть» и др. По той же технологии изготавливаем модульные дачные домики, бани иные бытовые помещения для населения.

Наметили «дорожную карту» сотрудничества с компанией «РобоПроб», московскими резидентами «Сколково» и ООО «Технопарк Горки», которые высоко оценили нашу производственную площадку и оборудование.

В ближайшее время планируем заключить договор аренды и начнем практические действия по освоению производства сельхозроботов.

Есть программы дальнейшего сотрудничества с предприятиями по разработке систем отопления, вентиляции и кондиционирования кабин грузовой и сельскохозяйственной техники.

Имеем возможность предложить на взаимовыгодных условиях в аренду или на продажу порядка 6000 м² неиспользуемых производственных площадей».

Елена Агейчик