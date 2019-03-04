|
Установили новую тарифную сетку и базовую ставку для бюджетников
05.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Правительство
Предполагается, что измененная структура оплаты труда будет проще – в нее будут входить оклад, стимулирующие и компенсирующие выплаты.
Новая тарифная сетка начнет действовать с 1 января 2020 года. Вместо 27-размерной единой тарифной сетки введут 18-разрядную.
Повышение зарплат работников бюджетной сферы планируется в мае и сентябре этого года,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство утвердило новую тарифную сетку и базовую ставку для оплаты труда работников бюджетной сферы. Базовая ставка установлена в размере 180 рублей....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)