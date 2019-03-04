Установили новую тарифную сетку и базовую ставку для бюджетников

Правительство утвердило новую тарифную сетку и базовую ставку для оплаты труда работников бюджетной сферы. Базовая ставка установлена в размере 180 рублей.

Предполагается, что измененная структура оплаты труда будет проще – в нее будут входить оклад, стимулирующие и компенсирующие выплаты.

Новая тарифная сетка начнет действовать с 1 января 2020 года. Вместо 27-размерной единой тарифной сетки введут 18-разрядную.

