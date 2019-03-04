Лечебная верховая езда в Горецкой ДЮСШ — примите участие в народном голосовании

Горецкая ДЮСШ подала заявку на республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend.

Школа предлагает организовать иппотерапию (лечебную верховую езду) на базе отделения конного спорта.





Более подробно о целях и специфике проекта можно прочитать ЗДЕСЬ .

Проект Горецкой ДЮСШ – один из почти 400 других, заявленных в этом году на конкурс. Однако пройдут из них только 20 — те, которые победят в народном голосовании. Оно продлится до 10 марта.

Как проголосовать?

Правила и ход голосования смотрите ТУТ . Если коротко: каждому из проектов присвоен номер, SMS с которым нужно отправить на на короткий номер 7755.

Номер проекта Горецкой ДЮСШ — 2143.

Стоимость SMS: 1 рубль для абонентов velcom, 1,4 рубля — МТС, для life:) — 1,25 рублей с учетом НДС.





На базе отделения конного спорта Горецкой ДЮСШ есть две лошади для проведения занятий по лечебной верховой езде, а также крытый манеж, открытые площадки с травяным, песчаным покрытием. Работают опытные специалисты.

Social Weekend помогает идеям стать полноценным проектом с четким решением проблемы и стратегией. Деньги призового фонда победители могут потратить на все необходимое для реализации первых шагов стартапа.

Иппотерапия – это проект, способный помочь и улучшить качество жизни людям с ограниченными возможностями и детям с психическими патологиями, получить положительные эмоции от общения с благородными животными.