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Лечебная верховая езда в Горецкой ДЮСШ — примите участие в народном голосовании
05.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Горецкая ДЮСШ подала заявку на республиканский конкурс социальных проектов
Школа предлагает организовать
Более подробно о целях и специфике проекта можно прочитать
Проект Горецкой ДЮСШ – один из почти 400 других, заявленных в этом году на конкурс. Однако пройдут из них только 20 — те, которые победят в народном голосовании. Оно продлится до 10 марта.
Как проголосовать?
Правила и ход голосования смотрите
Номер проекта Горецкой ДЮСШ — 2143.
Стоимость SMS: 1 рубль для абонентов velcom, 1,4 рубля — МТС, для life:) — 1,25 рублей с учетом НДС.
На базе отделения конного спорта Горецкой ДЮСШ есть две лошади для проведения занятий по лечебной верховой езде, а также крытый манеж, открытые площадки с травяным, песчаным покрытием. Работают опытные специалисты.
Social Weekend помогает идеям стать полноценным проектом с четким решением проблемы и стратегией. Деньги призового фонда победители могут потратить на все необходимое для реализации первых шагов стартапа.
Иппотерапия – это проект, способный помочь и улучшить качество жизни людям с ограниченными возможностями и детям с психическими патологиями, получить положительные эмоции от общения с благородными животными.
Кстати, еще один участник Social Weekend из нашего города — Горецкий РЦСОН с
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Горецкая ДЮСШ подала заявку на республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend. Школа предлагает организовать иппотерапию (лечебную верховую езду) на...
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