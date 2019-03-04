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Лечебная верховая езда в Горецкой ДЮСШ — примите участие в народном голосовании

05.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Горецкая ДЮСШ подала заявку на  республиканский  конкурс социальных проектов Social Weekend.

Школа предлагает организовать иппотерапию (лечебную верховую езду) на базе отделения конного спорта.

 

Лечебная верховая езда в Горецкой ДЮСШ — примите участие в народном голосовании
Лечебная верховая езда – альтернативный метод реабилитации и адаптации детей и взрослых с ограниченными возможностями и инвалидностью.

 

Более подробно о целях и специфике проекта можно прочитать ЗДЕСЬ.

Проект Горецкой ДЮСШ – один из почти 400 других, заявленных в этом году на конкурс. Однако пройдут из них только 20 — те, которые победят в народном голосовании. Оно продлится до 10 марта.

Как проголосовать?

Правила и ход голосования смотрите ТУТ. Если коротко: каждому из проектов присвоен номер, SMS с которым нужно отправить на на короткий номер 7755. 

Номер проекта Горецкой ДЮСШ — 2143.

Стоимость SMS: 1 рубль для абонентов velcom, 1,4 рубля — МТС, для life:) — 1,25 рублей с учетом НДС.

 

Лечебная верховая езда в Горецкой ДЮСШ — примите участие в народном голосовании

 

На базе отделения конного спорта Горецкой ДЮСШ есть две лошади для проведения занятий по лечебной верховой езде, а также крытый манеж, открытые площадки с травяным, песчаным покрытием. Работают опытные специалисты.

Social Weekend помогает идеям стать полноценным проектом с четким решением проблемы и стратегией. Деньги призового фонда победители  могут потратить на все необходимое для реализации первых шагов стартапа.

Иппотерапия  – это проект, способный помочь и улучшить качество жизни людям с ограниченными возможностями и детям с психическими патологиями, получить положительные эмоции от общения с благородными животными.

 

Кстати, еще один участник Social Weekend из нашего города — Горецкий РЦСОН с проектом по открытию спортивно-оздоровительного парка. Его номер в народном голосовании — 2144.


 
 
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  Горецкая ДЮСШ подала заявку на  республиканский  конкурс социальных проектов Social Weekend. Школа предлагает организовать иппотерапию (лечебную верховую езду) на...
 
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