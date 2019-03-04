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Отделение по гражданству и миграции Горецкого РОВД признали лучшим в регионе

05.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Не каждый расшифрует аббревиатуру ОГиМ и точно скажет, чем занимается коллектив этого подразделения районного отдела внутренних дел. Все поставит на свои места словосочетание «паспортный стол». Старое, живущее в народе с давних времен и привычное населению название. В 2004 году произошло реформирование этой службы и она стала называться по-новому. В МВД был создан Департамент по гражданству и миграции с соответствующими структурными подразделениями на местах.

Коллектив отделения ГиМ Горецкого РОВД, которое с декабря 2016 года возглавляет майор милиции Сергей Аврамов, в 2018-м потрудился на славу. И управление внутренних дел Могилевского облисполкома признало его лучшим в регионе.

 

Отделение по гражданству и миграции Горецкого РОВД признали лучшим в регионе
Начальник ОГиМ С. Аврамов и сотрудники отделения О. Сивакова, М. Аверкова, А. Бельская, О. Другомилова, Е. Малтыз. Фото Михаила Левцова.

Спектр решаемых подразделением по гражданству и миг­рации вопросов обширен. В его задачи входят обеспечение граждан Республики Беларусь, а также иностранцев документами, удостоверяющими личность (паспортами и видами на жительство), оформление до­кументов для выезда за пределы страны, регистрация граждан по месту жительства и месту пребывания. Отделение конт­ролирует режим пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, осуществляет ведение регистра населения, а также иные функции в соответствии с действующим законодательством.

Всего за прошлый год сотрудники отделения осуществили 6988 административных процедур. В частности, выдали или поменяли 2923 паспорта гражданам Республики Беларусь, проживающим в нашей стране. Выдали 454 разрешения на временное проживание в Беларуси иност­ранным гражданам или лицам без гражданства. Осуществлена 1251 административная процедура по регистрации по месту жительства граждан Республики Беларусь, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране, и 1025 — по месту пребывания.

За этими и рядом других показателей — слаженный труд небольшого коллектива отделения, явное преимущество в котором за слабым полом. Это инспектор капитан милиции Анастасия Бельская, ведущий специалист Марина Аверкова, специалист Ольга Сивакова, паспортисты Елена Малтыз и Ольга Другомилова.

 

Тамара Иванович


 
 
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