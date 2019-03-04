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«Я памыў шкарпэткі і высушыў на целіку». «Беларусьфильм» перевел «Зеленую книгу» на белорусский

05.03.2019 15:24 — Разное | Tut.by  
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Фильм «Зеленая книга» Питера Фаррелли, который получил сразу три премии «Оскар-2019», перевели на белорусский язык. Увидеть картину в белорусском дубляже зрители смогут с 8 марта — только в кинотеатре «Беларусь».

О чем кино: Тони — сын итальянских эмигрантов, живет в Бронксе и решает проблемы либо болтовней, либо кулаками. А еще терпеть не может афроамериканцев. Пока на работе таймаут, Тони вынужден соглашаться на любые подработки — даже водителем в трехмесячном турне знаменитого чернокожего пианиста.

Когда: 8 — 10 марта.

Где: кинотеатр «Беларусь».

Сколько: 6 рублей 50 копеек.

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Кинокритики о фильме

Александр Роднянский, продюсер:

— Ни один фильм этого оскаровского сезона не доставит вам столько зрительского удовольствия, как это сделает «Зеленая книга».

Клара Хоменко, TimeOut:

— Фарелли умудряется так чередовать смешное с ужасным, что его фильм оказывается начисто лишен надрыва, а потому эмпатия расцветает в душе зрителя тихо и естественно.

Ефим Гугнин, Фильм.ру:

— В своем миролюбии картина Фаррелли явно опоздала к выходу лет на двадцать — сейчас принято быть острее, конкретнее и однозначнее. Но в этом и его прелесть: выйди фильм тогда, стал бы просто очередной добродушной драмой с оскаровским потенциалом.

Татьяна Шорохова, КиноПоиск:

— Фаррелли не скатывается в пошлость и не вдается в морализаторство: ему удается балансировать по тонкой грани отделяющей по-настоящему хорошее кино от поделки. С тактикой настоящего полководца, Фаррелли чередует комедию и драму, оставляя при этом зрителя в отличном настроении.

Антон Долин, Meduza:

— «Зеленая книга» — лишь два часа перемирия, заставляющего зрителя стать немножко лучше. Пусть даже это счастливая иллюзия.

Геннадий Гусев, 25-й кадр:

— Поднимая в своей картине сложные вопросы о самоопределении и самопознании, постановщик снял один из лучших мейнстримных фильмов последнего времени, динамичный, увлекательный и жизнеутверждающий.

Рецензию на «Зеленую книгу» от AFISHA.TUT.BY читайте тут.

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***

2 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на фестиваль «Рок за Бобров». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 8 марта.

 
 
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Фильм «Зеленая книга» Питера Фаррелли, который завоевал три премии «Оскар-2019», перевели на белорусский язык. Увидеть картину в белорусском дубляже в отечественных...
 
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