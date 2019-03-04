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«Я памыў шкарпэткі і высушыў на целіку». «Беларусьфильм» перевел «Зеленую книгу» на белорусский
Фильм «Зеленая книга» Питера Фаррелли, который получил сразу три премии «Оскар-2019», перевели на белорусский язык.
О чем кино: Тони — сын итальянских эмигрантов, живет в Бронксе и решает проблемы либо болтовней, либо кулаками. А еще терпеть не может афроамериканцев. Пока на работе таймаут, Тони вынужден соглашаться на любые подработки — даже водителем в трехмесячном турне знаменитого чернокожего пианиста.
Кинокритики о фильме
Александр Роднянский, продюсер:
— Ни один фильм этого оскаровского сезона не доставит вам столько зрительского удовольствия, как это сделает «Зеленая книга».
Клара Хоменко, TimeOut:
— Фарелли умудряется так чередовать смешное с ужасным, что его фильм оказывается начисто лишен надрыва, а потому эмпатия расцветает в душе зрителя тихо и естественно.
Ефим Гугнин, Фильм.ру:
— В своем миролюбии картина Фаррелли явно опоздала к выходу лет на двадцать — сейчас принято быть острее, конкретнее и однозначнее. Но в этом и его прелесть: выйди фильм тогда, стал бы просто очередной добродушной драмой с оскаровским потенциалом.
Татьяна Шорохова, КиноПоиск:
— Фаррелли не скатывается в пошлость и не вдается в морализаторство: ему удается балансировать по тонкой грани отделяющей по-настоящему хорошее кино от поделки. С тактикой настоящего полководца, Фаррелли чередует комедию и драму, оставляя при этом зрителя в отличном настроении.
Антон Долин, Meduza:
— «Зеленая книга» — лишь два часа перемирия, заставляющего зрителя стать немножко лучше. Пусть даже это счастливая иллюзия.
Геннадий Гусев, 25-й кадр:
— Поднимая в своей картине сложные вопросы о самоопределении и самопознании, постановщик снял один из лучших мейнстримных фильмов последнего времени, динамичный, увлекательный и жизнеутверждающий.
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Фильм «Зеленая книга» Питера Фаррелли, который завоевал три премии «Оскар-2019», перевели на белорусский язык. Увидеть картину в белорусском дубляже в отечественных...
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