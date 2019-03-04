Местный житель хочет выкупить и восстановить разваливающуюся усадьбу в Ошмянах - но может не успеть

Житель Ошмян Тадеуш Бальцевич готов выкупить разрушающуюся уникальную усадьбу, построенную в XIX веке. Она находится в деревне Буденовка, что совсем рядом с районным центром. Однако, по словам мужчины, местные власти усадьбу не отдают, а тем временем деревянный дом приходит в негодность. Тадеуш опасается, что уже совсем скоро спасать будет нечего.



Фота: svaboda.org

Бывшая усадьба предпринимателя Льва (Лейбы) Стругача (1842−1906) не имеет статуса памятника архитектуры и стоит на балансе райисполкома. Однако деревянный дом, построенный в стиле модерн, важен для сохранения памяти о евреях, которые жили в Ошмянах.

Лев Стругач — купец, входил в число самых богатых людей своего времени. В XIX веке он владел в Ошмянах винодельно-дрожжевым заводом, был акционером Лидского пивоваренного завода, рижского акционерного общества «Дрожжи». После смерти Льва Стругача в 1906 году дело продолжил его сын Абрам. Перед началом Первой мировой войны «Общество Л. Стругача» входило в тридцатку самых успешных на территории Беларуси. В 1942 году вместе с семьей Абрам Стругач был расстрелян. Всего тогда нацисты убили 4 тыс. евреев из ошмянского гетто.

Бюджетных средств на восстановление усадьбы не выделяется. Некоторое время назад здесь жило несколько семей местных учителей, но недавно из здания, которое находится в аварийном состоянии, людей отселили. В 2012 году, по словам Тадеуша Бальцевича, усадьбу отдали предпринимателю, который хотел отреставрировать строение, но на начальных ремонтных работах все и закончилось.

— С ним не заключали официальный договор. Он просто снял «тынкоўку» и на этом все закончилось.

Мужчина рассказывает, что уже давно поднимал вопрос о покупке усадьбы, однако пока дом разрушается. Всему виной, по его словам, бюрократическая волокита. Здание надо было вывести из жилого фонда, выписать жильцов, снова принять на баланс райисполкома, определить статус усадьбы и правильно оформить все документы.



Актуальное состояние усадьбы. Фото предоставлено героем материала

Уже почти год мужчина пытается выкупить пустующую усадьбу.

— Я обратился в Ошмянский райисполком в апреле 2018 года. Получив письменный ответ, что мой вопрос рассмотрен, будет проведена оценка здания и по вопросу покупки мне будет сообщено, я успокоился и стал ждать ответа. Повторно обратиться в РИК меня заставило долгое ожидание. В ноябре 2018 года я еще раз задал тот же вопрос. Обещали к концу ноября все решить. К концу ноября — [решим] в декабре, к концу декабря — в январе, в январе — ну, в феврале уже точно, но мы сами вам позвоним. Уже март, а воз и ныне там. Как оказалось, там были прописаны люди и дом нельзя продавать, пока их не выпишут, но тогда как разрешили в 2012 году производить работы инвестору, который ободрал наружную штукатурку и оставил дом разрушаться?

Он долго рассказывает об истории и трагической судьбе евреев Ошмянщины, о том, что сын Льва Стругача был расстрелян во время войны, а дом еще раньше национализировали. Во время советской власти за зданием никто не ухаживал должным образом — и деревянное строение уже тогда стало понемногу приходить в негодность.

— Сейчас дом ветшает, разрушается, кровля вскрыта и интереса к нему все меньше. А это память ошмянской земли, тех немногих евреев, живущих в Ошмянах, с которыми я общался. Они не верят что это возможно, перестаю верить и я, — с грустью говорит Тадеуш.

На восстановление бывшего имения необходимо минимум 120 тысяч евро. Такую стоимость определили во время международного экономического форума «Северный вектор Гродненщины» в 2017 году. На нем Ошмянский район представил инвестпроекты, связанные с возрождением старинных усадеб — том числе, и дома предпринимателя Стругача.



Фота: svaboda.org

— Я просто житель Ошмян, не крупный предприниматель какой-то, но у нас есть команда энтузиастов, которая готова восстановить усадьбу. Она может стать изюминкой экскурсий по нашему краю. Мы только ждем отмашки.

В Ошмянском райисполкоме о проблеме старинного дома знают и с инициативным мужчиной знакомы. По словам начальник отдела образования Ошмянского райисполкома Светланы Барковской, сейчас делается все возможное, чтобы быстрее продать усадьбу.

— Да, мы знаем о состоянии деревянного дома и о том, что его хотят купить. И сами очень заинтересованы в его сохранении и продаже. Сейчас оформляются все необходимые документы. И бывшая усадьба в ближайшее время будет выставлена на аукцион, — говорит Светлана Барковская.