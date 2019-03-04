Означают ли проблемы с психикой разговоры с собой вслух

Палома Мари-Беффа, старший преподаватель по нейропсихологии и когнитивной психологии в Университете Бангора (Великобритания), объясняет The Conversation , что могут означать разговоры с самим собой.



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— Если кто-то подловил тебя в момент, когда ты говорил сам с собой, это просто верх смущения. И неудивительно: такое поведение выглядит так, словно у тебя галлюцинации. Очевидно, что цель разговоров — общаться с другими людьми. Тогда почему же многие говорят сами с собой? Это вообще здоровое поведение?

Начнем с того, что внутренние разговоры мы ведем постоянно. Речь сейчас не о рассеянном: «Так, где мои ключи?» — а о тех глубоких, туманных беседах, которые случаются в голове часа в три ночи, когда никто, кроме нас самих, не в состоянии нам ответить. Такие внутренние монологи хороши для здоровья, они помогают организовывать мысли, планировать действия и разбираться с эмоциями. В общем, позволяют контролировать себя.

Маленькие дети начинают управлять своими действиями, когда осваивают язык: например, коснувшись горячей поверхности, вслух произносят «горячо, горячо» — и убирают руку. А если заставить человека выполнять какую-то задачу, повторяя про себя бессмысленный набор звуков, то, лишенный возможности внутренне командовать себе, с действиями он справится с трудом.

Хорошо, внутренние разговоры помогают контролировать поведение. Но зачем же говорить с собой вслух?

В эксперименте, проведенном в Университете Бангора, показано, что беседы вслух помогают нам лучше справляться с задачей — по сравнению с внутренними монологами. 28 волонтерам раздали инструкции и попросили прочитать их вслух или про себя. Концентрация и работоспособность были выше у тех, кто зачитал задание вслух.

Это, вероятно, объясняет, почему так много спортсменов в критические моменты соревнований говорят сами с собой. «Давай, соберись» — это действительно помогает фокусироваться. Наша способность генерировать инструкции самим себе на самом деле является одним из лучших инструментов для когнитивного контроля, и он просто работает лучше, когда озвучивается. Получается, осознанные беседы с самим собой — знак не психического расстройства, а интеллектуальной включенности в задачу. Может, и стереотипные сумасшедшие ученые из анекдотов, которые все время бормочут себе под нос, лишь отражение жизни гениев, использующих все доступные средства для улучшения мыслительных способностей?..