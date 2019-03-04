ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Означают ли проблемы с психикой разговоры с собой вслух

05.03.2019 15:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Палома Мари-Беффа, старший преподаватель по нейропсихологии и когнитивной психологии в Университете Бангора (Великобритания), объясняет The Conversation, что могут означать разговоры с самим собой.


Фото: unsplash.com. Фото носит иллюстративный характер

— Если кто-то подловил тебя в момент, когда ты говорил сам с собой, это просто верх смущения. И неудивительно: такое поведение выглядит так, словно у тебя галлюцинации. Очевидно, что цель разговоров — общаться с другими людьми. Тогда почему же многие говорят сами с собой? Это вообще здоровое поведение?

Начнем с того, что внутренние разговоры мы ведем постоянно. Речь сейчас не о рассеянном: «Так, где мои ключи?» — а о тех глубоких, туманных беседах, которые случаются в голове часа в три ночи, когда никто, кроме нас самих, не в состоянии нам ответить. Такие внутренние монологи хороши для здоровья, они помогают организовывать мысли, планировать действия и разбираться с эмоциями. В общем, позволяют контролировать себя.

Маленькие дети начинают управлять своими действиями, когда осваивают язык: например, коснувшись горячей поверхности, вслух произносят «горячо, горячо» — и убирают руку. А если заставить человека выполнять какую-то задачу, повторяя про себя бессмысленный набор звуков, то, лишенный возможности внутренне командовать себе, с действиями он справится с трудом.

Хорошо, внутренние разговоры помогают контролировать поведение. Но зачем же говорить с собой вслух?

В эксперименте, проведенном в Университете Бангора, показано, что беседы вслух помогают нам лучше справляться с задачей — по сравнению с внутренними монологами. 28 волонтерам раздали инструкции и попросили прочитать их вслух или про себя. Концентрация и работоспособность были выше у тех, кто зачитал задание вслух.

Это, вероятно, объясняет, почему так много спортсменов в критические моменты соревнований говорят сами с собой. «Давай, соберись» — это действительно помогает фокусироваться. Наша способность генерировать инструкции самим себе на самом деле является одним из лучших инструментов для когнитивного контроля, и он просто работает лучше, когда озвучивается. Получается, осознанные беседы с самим собой — знак не психического расстройства, а интеллектуальной включенности в задачу. Может, и стереотипные сумасшедшие ученые из анекдотов, которые все время бормочут себе под нос, лишь отражение жизни гениев, использующих все доступные средства для улучшения мыслительных способностей?..

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что могут означать разговоры с самим собой
 
Новости дня
Новости разные
 
"Как всегда, затронуты были все аспекты нашей жизни..."
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика