|
Означают ли проблемы с психикой разговоры с собой вслух
Палома Мари-Беффа, старший преподаватель по нейропсихологии и когнитивной психологии в Университете Бангора (Великобритания), объясняет
— Если кто-то подловил тебя в момент, когда ты говорил сам с собой, это просто верх смущения. И неудивительно: такое поведение выглядит так, словно у тебя галлюцинации. Очевидно, что цель разговоров — общаться с другими людьми. Тогда почему же многие говорят сами с собой? Это вообще здоровое поведение?
Начнем с того, что внутренние разговоры мы ведем постоянно. Речь сейчас не о рассеянном: «Так, где мои ключи?» — а о тех глубоких, туманных беседах, которые случаются в голове часа в три ночи, когда никто, кроме нас самих, не в состоянии нам ответить. Такие внутренние монологи хороши для здоровья, они помогают организовывать мысли, планировать действия и разбираться с эмоциями. В общем, позволяют контролировать себя.
Маленькие дети начинают управлять своими действиями, когда осваивают язык: например, коснувшись горячей поверхности, вслух произносят «горячо, горячо» — и убирают руку. А если заставить человека выполнять какую-то задачу, повторяя про себя бессмысленный набор звуков, то, лишенный возможности внутренне командовать себе, с действиями он справится с трудом.
Хорошо, внутренние разговоры помогают контролировать поведение. Но зачем же говорить с собой вслух?
В эксперименте, проведенном в Университете Бангора, показано, что беседы вслух помогают нам лучше справляться с задачей — по сравнению с внутренними монологами. 28 волонтерам раздали инструкции и попросили прочитать их вслух или про себя. Концентрация и работоспособность были выше у тех, кто зачитал задание вслух.
Это, вероятно, объясняет, почему так много спортсменов в критические моменты соревнований говорят сами с собой. «Давай, соберись» — это действительно помогает фокусироваться. Наша способность генерировать инструкции самим себе на самом деле является одним из лучших инструментов для когнитивного контроля, и он просто работает лучше, когда озвучивается. Получается, осознанные беседы с самим собой — знак не психического расстройства, а интеллектуальной включенности в задачу. Может, и стереотипные сумасшедшие ученые из анекдотов, которые все время бормочут себе под нос, лишь отражение жизни гениев, использующих все доступные средства для улучшения мыслительных способностей?..
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что могут означать разговоры с самим собой
|
Свежие газеты
Архив (Разное)