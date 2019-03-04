Беларусь рассчитывает на активизацию работы межправительственной группы по интеграции с РФ – вице-премьер

Минск ожидает активизации работы межправительственной белорусско-российской группы по интеграции, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

"Рабочая группа в формализованном виде не собиралась на свое общее заседание. Но отдельные консультации между ее членами как с российской стороны, так и с белорусской проводились. Поэтому все в наших руках, в наших силах. Я думаю, что эта работа будет активизирована в ближайшее время", - сказал И.Петришенко по итогам совещания у президента по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

Вице-премьера цитирует госагентство БелТА .

Он также отметил, что для Беларуси как страны с открытой экономикой очень важно эффективное сотрудничество в интеграционных образованиях. "Мы всегда последовательно выступали и выступаем за активную и, самое главное, эффективную реализацию всех тех договоренностей, которые есть в интеграционных образованиях", - подчеркнул вице-премьер.

По словам И.Петришенко, ключевой вопрос для Беларуси - сотрудничество с Россией в формате Союзного государства. Поэтому на сегодняшнем совещании, продолжил он, подробно обсуждалась реализация договора о создании Союзного государства: что удалось решить, какие вопросы находятся в стадии реализации, как выработать механизмы для активизации совместной работы и достижения обозначенных целей.