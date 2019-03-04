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Правительство Беларуси изучает возможные механизмы для компенсации отрицательного сальдо в торговле с Россией - вице-премьер

05.03.2019 15:43 — Разное | Интерфакс  
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Правительство Беларуси изучает возможные механизмы для того, чтобы компенсировать отрицательное сальдо в торговле с Россией, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко по итогам совещания у главы государства во вторник.

"Мы сейчас плотно анализируем все те товарные позиции и группы, по которым произошел рост (отрицательного сальдо  - ИФ), и отрабатываем балансирующие мероприятия, которые позволят нам минимизировать отрицательное сальдо с Россией", - сказал И.Петришенко.

Его цитирует госагентство БелТА.

Вице-премьер полагает,  что дефицит в торговле с Россией станет меньше после запуска БелАЭС. "Я думаю, с учетом запуска в перспективе атомной электростанции у нас будет снижаться доля потребления газа. Собственно, это тоже один из элементов ликвидации отрицательного сальдо", - добавил И.Петришенко.

Как сообщалось,  товарооборот Беларуси с Россией в 2018 году составил $35,5 млрд, что на 9,4% больше, чем в 2017 году. На долю России пришлось 49,2% всего товарооборота Беларуси (в 2017 году этот показатель составлял 51,1%).

Экспорт товаров в Россию в 2018 году составил $12,9 млрд (на 0,4% больше, чем в 2017 году), импорт - $22,6 млрд (на 15,4% больше).

Сальдо торговли товарами с Россией в 2018 году для Беларуси сложилось отрицательным в размере $9,7 млрд.

 
 
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Правительство Беларуси изучает возможные механизмы для того, чтобы компенсировать отрицательное сальдо в торговле с Россией, сообщил заместитель...
 
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