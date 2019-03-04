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Правительство Беларуси утвердило требования к финансовой достаточности онлайн-казино: $1 млн на спецсчете

05.03.2019 15:35 — Разное | Интерфакс  
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Правительство Беларуси утвердило требования к финансовой достаточности организаторов онлайн-казино.

Как сообщила пресс-служба Совмина, в соответствии с постановлением правительства №139, с 1 апреля 2019 года зарегистрированный в Беларуси организатор онлайн-казино должен обеспечить наличие на спецсчете в белорусском банке суммы в размере 90 тыс. базовых величин (почти Br2,3 млн или более $1 млн в эквиваленте). В случае, если предоставляются услуги только букмекерских онлайн игр и/или онлайн-игры тотализатора, то на спецсчете в банке необходимо иметь 20 тыс. базовых величин (Br510 тыс., или более $235 тыс. в эквиваленте).

В соответствии с документом, специальный счет является гарантированным фондом, предназначенным для своевременного перечисления организатором азартных игр выигрышей и уплаты налогов.

Как сообщалось, в Беларуси онлайн-казино разрешены в соответствии с указом президента №305 от 7 августа 2018 года. Обороты онлайн-казино для целей налогообложения контролируются специальной компьютерной кассовой системой (СККС), находящейся в ведении мониторингового центра.

Также постановлением правительства №139 утверждены положения о порядке деятельности и содержанию казино, залов игровых автоматов, тотализаторов, букмекерских контор.

 
 
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Правительство Беларуси утвердило требования к финансовой достаточности организаторов онлайн-казино.
 
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