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Отменен концерт Тимы Белорусских в минском Дворце спорта
По техническим причинам, концерт Тимы Белорусских 19 апреля во Дворце спорта отменяется, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" организаторы мероприятия. Подробности не уточняются.
Приобретенные билеты можно сдать в кассах Дворца Республики и в местах продажи.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +375 17 229-90-94, +375 17 229-90-39 (касса).
На концерте должна была состояться презентация полноформатного дебютного альбома Тимы Белорусских "Твой первый диск - моя кассета".
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По техническим причинам, концерт Тимы Белорусских 19 апреля во Дворце спорта отменяется, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" организаторы мероприятия....
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