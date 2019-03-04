Отменен концерт Тимы Белорусских в минском Дворце спорта

По техническим причинам, концерт Тимы Белорусских 19 апреля во Дворце спорта отменяется, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" организаторы мероприятия. Подробности не уточняются.

Приобретенные билеты можно сдать в кассах Дворца Республики и в местах продажи.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +375 17 229-90-94, +375 17 229-90-39 (касса).

На концерте должна была состояться презентация полноформатного дебютного альбома Тимы Белорусских "Твой первый диск - моя кассета".