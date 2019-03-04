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Беларусь готова подписать ключевые документы с ЕС хоть завтра – Макей

05.03.2019 14:48 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь готова подписать ключевые документы с Европейским союзом хоть завтра, но позиция одной из стран союза тормозит процесс, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Мы видим возможность скорого завершения работы над этими документами, но наши партнеры тоже должны немножко пошевелиться в этом плане и проявить готовность к их подписанию", - сказал В.Макей по итогам совещания у президента по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

Министра цитирует госагентство "БелТА".

"Эти документы, с нашей точки зрения, можно было бы подписать хоть завтра. Но, к сожалению, так получается, что из-за позиции одной страны Евросоюз становится заложником политики этой страны. Потому что одна страна переносит какие-то проблемные нюансы в двусторонних отношениях на всю политику Евросоюза", - добавил он.

По словам главы МИД, в частности, стопорится подписание совместных приоритетов партнерства между Беларусью и Европейским союзом до 2020 года. "Там содержатся неприемлемые для нас на данном этапе требования. Но мы даже и не получили официального ответа от Европейского союза на наши предложения", - сказал министр.

Касаясь соглашения об облегчении визового режима, он отметил, что этот документ Минск также уже готов подписать, но ЕС настаивает на его подписании в увязке с соглашением о реадмиссии.

В.Макей пояснил, что этот документ обяжет Беларусь принимать обратно нелегальных мигрантов из различных стран, которые попали в Европейский союз через ее территорию. Поэтому в стране прорабатывают вопрос, как компенсировать финансовые затраты на депортацию этих граждан в их страны.

"Мы сейчас работаем над конкретным документом, который носил бы юридически обязывающий характер для всех участвующих сторон (Беларуси и Европейского союза) и который позволял бы привлечь внешнее финансирование на проблемы возврата нелегальных мигрантов из Беларуси в страны их проживания", - сообщил министр.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь готова подписать ключевые документы с Европейским союзом хоть завтра, но позиция одной из стран союза тормозит процесс, заявил министр иностранных дел...
 
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