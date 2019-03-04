Более 10 профессиональных спортсменов заявили об участии в договорных матчах - ГУБОПиК

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД вскрыли очередные факты организации договорных матчей в игровых видах спорта, при этом более 10 профессиональных спортсменов добровольно заявили об участии в незаконных схемах.

"Международная преступная группа занималась организацией "договорняков" в различных видах спорта. В основном речь идет о поединках в чемпионате и кубке страны по футболу в 2017 и 2018 годах", - говорится в сообщении МВД.

По информации ведомства, спортсменам-инструкторам взамен на освобождение от уголовной ответственности или ее смягчение было предложено добровольно и инициативно обратиться в правоохранительные органы с информацией об участии в договорных матчах.

"В настоящее время уже 13 человек предоставили соответствующие сведения, что позволило не применять к ним меры процессуального принуждения", – отметили там.

"В результате было возбуждено четыре уголовных дела за подкуп участников профессиональных соревнований, а также задокументировано более десяти аналогичных преступных эпизодов, материалы по которым уже направлены в Следственный комитет для их правовой квалификации", - добавили в ГУБОПиК.

Как сообщалось, первые задержания и аресты причастных к договорным матчам начались два месяца назад.

Было установлено, что на протяжении длительного времени члены группы организовывали и проводили договорные матчи в различных игровых командных видах спорта. Злоумышленники действовали по заранее оговоренному сценарию, а исход игры определялся выставляемыми букмекерскими конторами коэффициентами на определенный результат.

По информации МВД, незаконную денежную прибыль участники "серых" схем получали от букмекерских контор стран Западной Европы и Азии.

По материалам ГУБОПиК МВД Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 (мошенничество) и ч. 2 ст. 253 (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.