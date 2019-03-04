В Каменецком районе Audi въехал в остановку

Новости Беларуси. Водитель не справился с управлением и въехал в остановочный пункт в Каменецком районе.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером четвертого марта. Водитель автомобиля Audi не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в остановочный пункт «Тресины».



Фото: gaibrest.by

В результате аварии пассажиры транспортного средства были госпитализированы. На момент ДТП пассажиры и водители авто были пристегнуты.

По факту аварии проводится проверка.