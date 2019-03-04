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В Каменецком районе Audi въехал в остановку

05.03.2019 15:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Водитель не справился с управлением и въехал в остановочный пункт в Каменецком районе.   

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером четвертого марта. Водитель автомобиля Audi не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в остановочный пункт «Тресины».   

В Каменецком районе Audi въехал в остановку
Фото: gaibrest.by  

В результате аварии пассажиры транспортного средства были госпитализированы. На момент ДТП пассажиры и водители авто были пристегнуты.  

По факту аварии проводится проверка.  

В конце февраля в Каменецком районе Ford насмерть сбил пешехода (читать далее).    
 
 
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Новости Беларуси. Водитель не справился с управлением и въехал в остановочный пункт в Каменецком районе.    По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария...
 
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