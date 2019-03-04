|
В Каменецком районе Audi въехал в остановку
Новости Беларуси. Водитель не справился с управлением и въехал в остановочный пункт в Каменецком районе.
По
В результате аварии пассажиры транспортного средства были госпитализированы. На момент ДТП пассажиры и водители авто были пристегнуты.
По факту аварии проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Водитель не справился с управлением и въехал в остановочный пункт в Каменецком районе. По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)