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В Минске готовятся к заседанию деловых советов Беларуси и России

05.03.2019 15:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Совместное заседание деловых советов Беларуси и России пройдет летом. Об этом стало известно 5 марта в Минске, где прошла встреча белорусских представителей в совете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске готовятся к заседанию деловых советов Беларуси и России

Решение о таком формате общения деловых кругов было принято на V Форуме регионов Беларуси и России. Деловой совет – это площадка, где обсуждают вопросы, волнующие бизнес двух государств, в том числе касающиеся административных барьеров и совместного продвижения интересов в третьих странах.

В Минске готовятся к заседанию деловых советов Беларуси и России

Александр Мошенский, председатель Белорусско-российского делового совета:
Важно, чтобы это не был формальный сбор участников, а чтобы мы смогли сделать что-то среднее между клубом, инициаторами каких-то идей, диалогом, ну и площадкой, на которой те проблемы, которые известны, могли бы обсуждаться. Ну и какой-то дополнительный импульс.

В Минске готовятся к заседанию деловых советов Беларуси и России

Ринат Гизатулин, исполнительный директор Российско-белорусского делового совета:
Три основных вопроса. Первый вопрос сформулирован белорусской стороной – это о взаимном доступе к госконтрактам, которые проводятся в Российской Федерации и в Беларуси. Вторая тема связана с синхронизацией ряда документов технического регулирования. Часть вопросов уже достаточно конкретные, они касаются создания разных совместных предприятий.

В Минске готовятся к заседанию деловых советов Беларуси и России

Инициативы, озвученные бизнесменами из Белорусско-российского делового совета, направят в рабочую группу. Поддержки ждет целый ряд проектов.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Совместное заседание деловых советов Беларуси и России пройдет летом. Об этом стало известно 5 марта в Минске, где прошла встреча белорусских...
 
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