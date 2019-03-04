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В Минске готовятся к заседанию деловых советов Беларуси и России
Новости Беларуси. Совместное заседание деловых советов Беларуси и России пройдет летом. Об этом стало известно 5 марта в Минске, где прошла встреча белорусских представителей в совете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение о таком формате общения деловых кругов было принято на V Форуме регионов Беларуси и России. Деловой совет – это площадка, где обсуждают вопросы, волнующие бизнес двух государств, в том числе касающиеся административных барьеров и совместного продвижения интересов в третьих странах.
Александр Мошенский, председатель Белорусско-российского делового совета:
Ринат Гизатулин, исполнительный директор Российско-белорусского делового совета:
Инициативы, озвученные бизнесменами из Белорусско-российского делового совета, направят в рабочую группу. Поддержки ждет целый ряд проектов.
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Новости Беларуси. Совместное заседание деловых советов Беларуси и России пройдет летом. Об этом стало известно 5 марта в Минске, где прошла встреча белорусских...
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