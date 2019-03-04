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Более 107 млн просмотров. Белорусы сняли клип для одного из самых просматриваемых YouTube-каналов мира

05.03.2019 14:56 — Разное | СТВ  
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Белорусская команда снял клип для популярного YouTube-канала Kids Diana Show, который входит в топ самых просматриваемых каналов сервиса в мире.  

Ролик на песню «Like it», который был опубликован в середине января, уже посмотрели больше 107 миллионов раз. Клип получился ярким и позитивным, а к работе ее создатели и герои подошли по-взрослому серьезно.  

Более 107 млн просмотров. Белорусы сняли клип для одного из самых просматриваемых YouTube-каналов мира
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Kids Diana Show»  

На канал Kids Diana Show подписаны более 20 миллионов человек.  

Создатели видео пожелали харизматичной Диане и ее команде «не останавливаться на достигнутом».  

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Белорусская команда снял клип для популярного YouTube-канала Kids Diana Show, который входит в топ самых просматриваемых каналов сервиса в мире.   Ролик на песню «Like it»,...
 
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