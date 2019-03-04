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Более 107 млн просмотров. Белорусы сняли клип для одного из самых просматриваемых YouTube-каналов мира
Белорусская команда снял клип для популярного YouTube-канала Kids Diana Show, который входит в топ самых просматриваемых каналов сервиса в мире.
Ролик на песню «Like it», который был
На канал Kids Diana Show подписаны более 20 миллионов человек.
Создатели видео пожелали харизматичной Диане и ее команде «не останавливаться на достигнутом».
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Более 107 млн просмотров. Белорусы сняли клип для одного из самых просматриваемых YouTube-каналов мира
Белорусская команда снял клип для популярного YouTube-канала Kids Diana Show, который входит в топ самых просматриваемых каналов сервиса в мире. Ролик на песню «Like it»,...
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