Более 107 млн просмотров. Белорусы сняли клип для одного из самых просматриваемых YouTube-каналов мира

Белорусская команда снял клип для популярного YouTube-канала Kids Diana Show, который входит в топ самых просматриваемых каналов сервиса в мире.

Ролик на песню «Like it», который был опубликован в середине января, уже посмотрели больше 107 миллионов раз. Клип получился ярким и позитивным, а к работе ее создатели и герои подошли по-взрослому серьезно.



Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Kids Diana Show»

На канал Kids Diana Show подписаны более 20 миллионов человек.

Создатели видео пожелали харизматичной Диане и ее команде «не останавливаться на достигнутом».