|
«Я увидела смс-оповещение, что деньги ко мне не приходят, а уходят». Что делать, чтобы не взломали аккаунт в соцсети?
Как не попасть в ловушку кибермошенников, разбираемся в программе
«Друзья познаются в беде», – подумала Вероника Карсакова и тотчас бросилась спасать подругу, попавшую в передрягу в отпуске. Девушка уверяла: деньги – её единственная надежда связаться с родными.
Встревоженная судьбой подруги в далёком Вьетнаме, девушка незамедлительно перевела сумму на указанный счёт. Первое сомнение закралось тут же – уж больно подозрительно выглядела процедура транзакции.
Девушка тотчас решила связаться с подругой другим способом – и та мгновенно вышла на связь. Вероника пришла в ужас: пока та беззаботно нежится на пляже, страницу в соцсетях кто-то взломал.
Ситуация, в которую попала минчанка Мария Кирильчик, как две капли воды похожа на историю Вероники Карсаковой. Друг слёзно рассказывал про кражу банковской карты, а сердобольная девушка тут же пришла на выручку.
А после – деньги самопроизвольно стали утекать со счёта героини.
Обманутые мошенниками девушки разводят руками – с их доверчивостью и искренним желанием помочь киберпреступники сыграли, действительно, злую шутку. По мнению специалистов, взломать страничку в соцсетях заинтересованный хакер сможет, в среднем, за 20 минут. В два раза больше времени понадобится, если ваш пароль сложнее.
Количество преступлений в Сети растёт из года в год. Только за январь 2019 года правоохранители выявили 480 случаев мошенничества в Интернете. Схема таких преступлений проста: со взломанного аккаунта злоумышленники пишут друзьям жертвы и под разными предлогами выпытывают реквизиты банковских карт, паспортные данные, пароли от платёжных сервисов.
Правоохранители напоминают: если ваши личные данные попали в руки злоумышленников, немедленно обращайтесь в милицию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я увидела смс-оповещение, что деньги ко мне не приходят, а уходят». Что делать, чтобы не взломали аккаунт в соцсети?
Как не попасть в ловушку кибермошенников, разбираемся в программе «Добро пожаловаться». «Друзья познаются в беде», – подумала Вероника Карсакова и тотчас...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)