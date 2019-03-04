ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я увидела смс-оповещение, что деньги ко мне не приходят, а уходят». Что делать, чтобы не взломали аккаунт в соцсети?

05.03.2019 14:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Как не попасть в ловушку кибермошенников, разбираемся в программе «Добро пожаловаться».

«Друзья познаются в беде», – подумала Вероника Карсакова и тотчас бросилась спасать подругу, попавшую в передрягу в отпуске. Девушка уверяла: деньги – её единственная надежда связаться с родными.

«Я увидела смс-оповещение, что деньги ко мне не приходят, а уходят». Что делать, чтобы не взломали аккаунт в соцсети?

Вероника Карсакова:
Она на тот момент отдыхала за границей. И она написала, что ей срочно нужно перевести деньги на телефон, потому что они у неё закончились, а ей нужно держать связь с мамой, и она попросила, чтобы я ей скинула номер карточки для того, чтобы она смогла туда перевести деньги, а я бы ей положила эти деньги на телефон.

Встревоженная судьбой подруги в далёком Вьетнаме, девушка незамедлительно перевела сумму на указанный счёт. Первое сомнение закралось тут же – уж больно подозрительно выглядела процедура транзакции.

«Я увидела смс-оповещение, что деньги ко мне не приходят, а уходят». Что делать, чтобы не взломали аккаунт в соцсети?

Вероника Карсакова:
Я сфотографировала номер карты и код из трёх цифр, который находится сзади карты. Пришло смс-оповещение на карту, что у меня попытались снять 99 рублей. В результате сняли только 40 рублей. Я увидела смс-оповещение, что деньги ко мне не приходят, а уходят.

Девушка тотчас решила связаться с подругой другим способом – и та мгновенно вышла на связь. Вероника пришла в ужас: пока та беззаботно нежится на пляже, страницу в соцсетях кто-то взломал.

«Я увидела смс-оповещение, что деньги ко мне не приходят, а уходят». Что делать, чтобы не взломали аккаунт в соцсети?

Вероника Карсакова:
Я не первый человек, которого так же обманули с её аккаунта. После этого я позвонила в свой банк и попросила, чтобы карту заблокировали.

«Я увидела смс-оповещение, что деньги ко мне не приходят, а уходят». Что делать, чтобы не взломали аккаунт в соцсети?

Андрей Ковалёв, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Республики Беларусь:
Взлом учётной записи – это, прежде всего, несанкционированный доступ. Возможно, модификация, вплоть до саботажа, как итог – хищение денежных средств. Можно начать как от протокола, вплоть до лишения свободы на 5, 10 лет.

«Я увидела смс-оповещение, что деньги ко мне не приходят, а уходят». Что делать, чтобы не взломали аккаунт в соцсети?

Ситуация, в которую попала минчанка Мария Кирильчик, как две капли воды похожа на историю Вероники Карсаковой. Друг слёзно рассказывал про кражу банковской карты, а сердобольная девушка тут же пришла на выручку.

«Я увидела смс-оповещение, что деньги ко мне не приходят, а уходят». Что делать, чтобы не взломали аккаунт в соцсети?

Мария Кирильчик:
Он просил меня отправить номер карты и срок действия. После чего мне начали приходить смс с кодами, он тоже просил их отправить.

А после – деньги самопроизвольно стали утекать со счёта героини.

«Я увидела смс-оповещение, что деньги ко мне не приходят, а уходят». Что делать, чтобы не взломали аккаунт в соцсети?

Мария Кирильчик:
Я решила проверить баланс карты. С карты было списано 85 рублей. Я в такой ситуации оказалась впервые, хотела помочь, а меня обманули.

Обманутые мошенниками девушки разводят руками – с их доверчивостью и искренним желанием помочь киберпреступники сыграли, действительно, злую шутку. По мнению специалистов, взломать страничку в соцсетях заинтересованный хакер сможет, в среднем, за 20 минут. В два раза больше времени понадобится, если ваш пароль сложнее.

«Я увидела смс-оповещение, что деньги ко мне не приходят, а уходят». Что делать, чтобы не взломали аккаунт в соцсети?

Тимофей Борботько, заведующий кафедрой защиты информации БГУИР:
Несанкционированный доступ к аккаунтам в соцсетях обычно реализуют методом социальной инженерии. То есть, заставить человека принять неправильное решение. Безопасность аккаунта пользователя строится с точки зрения длины пароля и хранения его в секрете. Человек должен помнить о том, что этот самый пароль он должен менять, например, раз в 3 месяца. Пароль должен быть длиной не меньше 8 символов. Ни под каким видом реквизиты платёжных инструментов не передавать. Если такие реквизиты просят, то перед тем, как передать эту информацию, нужно позвонить в банк.

«Я увидела смс-оповещение, что деньги ко мне не приходят, а уходят». Что делать, чтобы не взломали аккаунт в соцсети?

Количество преступлений в Сети растёт из года в год. Только за январь 2019 года правоохранители выявили 480 случаев мошенничества в Интернете. Схема таких преступлений проста: со взломанного аккаунта злоумышленники пишут друзьям жертвы и под разными предлогами выпытывают реквизиты банковских карт, паспортные данные, пароли от платёжных сервисов.

Андрей Ковалёв:
Мошенничество посредством сети Интернет – это самый распространенный вид преступлений не только на территории Беларуси, но и в мире. Возбуждается порядка 5 уголовных дел. Случаев ежедневно регистрируется гораздо больше. На территории Минска порядка 20. Гражданам нужно понимать, что вся та информация, которая размещена о себе или своих родственниках в сети Интернет, она попала туда навсегда, удалить её оттуда практически невозможно. И любой человек ей может воспользоваться.

Правоохранители напоминают: если ваши личные данные попали в руки злоумышленников, немедленно обращайтесь в милицию.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как не попасть в ловушку кибермошенников, разбираемся в программе «Добро пожаловаться». «Друзья познаются в беде», – подумала Вероника Карсакова и тотчас...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко о России: Не хотят они этой интеграции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика