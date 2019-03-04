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«Начали разламывать и разбирать». Законно ли коммунальщики уничтожили фортепьяно, оставленное в подъезде?
Кто выселил музыкальный инструмент на свалку и по какому праву коммунальщики превратили раритет в щепки, разбираемся в программе
В семье корреспондента СТВ Владислава Боева произошло ЧП. Прямо из подъезда родительского дома исчез раритетный инструмент! Первой тревогу забила мать журналиста.
Разгневанная женщина поясняет: пропажа – не обыкновенный музыкальный инструмент, а настоящая семейная реликвия. Фортепиано еще полвека назад приобрел её дед, и с тех пор оно трепетно передается из поколения в поколение.
Семья недавно переехала в новую квартиру и толком не успела распаковать вещи. Здесь для любимого инструмента места пока не нашлось. Получив разрешение жильцов, женщина временно оставила фортепьяно на первом этаже.
Чтобы выйти на след любимого пианино, женщина стала трубить во все трубы. Со слов соседей, инструмент приглянулся не кому-нибудь, а сотрудникам ЖЭСа. Елена недоумевает: в подъезд без слёз не войдешь – мусор вывозят раз в неделю, во дворе сплошная грязь, а тут сработали на раз-два!
Одна из соседок подтвердила – она своими глазами видела, как сотрудники ЖЭСа варварски уничтожают инструмент! Кому-то из жильцов не нравилось, что пианино занимает столько места в пустом подъезде. А коммунальщики без зазрения совести отправили его под топор.
Юристы внимательно изучили ситуацию нашей героини. И уже готовы вынести свой вердикт. С одной стороны – женщина нарушила Жилищный кодекс. Хранить вещи в местах общего пользования недопустимо. Однако уничтожать семейную реликвию, по закону, никто не имел права.
Кто же устроил настоящую расправу над чужим имуществом? После многочисленных попыток корреспондентов СТВ достучаться до ответственных лиц, нам, всё-таки, удаётся увидеться с начальником организации.
Корреспондент СТВ:
В столичной Дистанции гражданских сооружений про таинственное исчезновение пианино наслышаны!
Получит ли обещанную компенсацию Елена, узнаем совсем скоро. А если вас тоже обманули или обидели – звоните на горячую линию нашей программы! Корреспонденты «Добро пожаловаться» готовы выехать на съёмку прямо сейчас!
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«Начали разламывать и разбирать». Законно ли коммунальщики уничтожили фортепьяно, оставленное в подъезде?
Кто выселил музыкальный инструмент на свалку и по какому праву коммунальщики превратили раритет в щепки, разбираемся в программе «Добро пожаловаться». В семье...
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