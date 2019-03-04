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В Администрации президента экономисту Романчуку предложили четыре убыточных колхоза
05.03.2019 15:40 — Разное | Ежедневник
Ярослав Романчук отказался брать убыточный колхоз.
Экономист Ярослав Романчук 5 марта в эфире
Казалось, что это шутка. Однако в понедельник Ярослава Романчука пригласили в Администрацию президента. Речь шла об озвученном им скандальном деле сноса в Минске зданий частной компании. Среди прочего экономисту показали список из четырех колхозов, пишет euroradio.fm.
"Это была такая шутка, которая на самом деле оказалась не шуткой, — говорит Романчук. — Когда поднимались к кабинету Натальи Ивановны (Кочановой, главы Администрации президента — ред.), я посмотрел какую-то табличку, там были 4 названия убыточных колхозов, которые администрация президента собиралась предложить мне в качестве реализации предложения президента... Потом Наталья Ивановна это озвучила. Я сказал: слушайте, лучше я приглашу в Беларусь 10 ведущих экономистов мира, чтобы они поделились своими идеями..."
Таким образом, Ярослав Романчук на предложение не согласился, только посмеялся, что в Администрации президента слова Лукашенко восприняли всерьез.
"Ну, потроллил человек. Что вы бросились выполнять?! Я уверен, что Лукашенко никогда серьёзно не думал направить меня в колхоз. Это был троллинг. А они не поняли, чувство юмора потеряли", - сказал он.
На своей странице в Фейсбуке Ярослав Романчук написал: «Спрашивать публично, в прямом ТВ-эфире у представителей большого бизнеса, созданы ли в стране условия для развития бизнеса, это как если бы в казарме сержант в окружении «дедов» спрашивал у новобранцев, солдат-«духов», нравится ли им армия и условия службы".
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Ярослав Романчук отказался брать убыточный колхоз.
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