В Администрации президента экономисту Романчуку предложили четыре убыточных колхоза





Ярослав Романчук отказался брать убыточный колхоз.

Экономист Ярослав Романчук 5 марта в эфире Еврорадио рассказал, как в Администрации президента ему предложили работу в четырех убыточных колхозах Минской области. Во время недавнего "Большого разговора" у Александра Лукашенко Романчук критиковал экономическую модель, построенную в Беларуси. Руководитель государства в ответ предложил: "Просто надо дать Ярославу убыточный колхоз, послать его в колхоз, чтобы он заземлился... Таких теоретиков, как Ярослав, которые книжек начитались, нужно просто через землю пропустить".

Казалось, что это шутка. Однако в понедельник Ярослава Романчука пригласили в Администрацию президента. Речь шла об озвученном им скандальном деле сноса в Минске зданий частной компании. Среди прочего экономисту показали список из четырех колхозов, пишет euroradio.fm.

"Это была такая шутка, которая на самом деле оказалась не шуткой, — говорит Романчук. — Когда поднимались к кабинету Натальи Ивановны (Кочановой, главы Администрации президента — ред.), я посмотрел какую-то табличку, там были 4 названия убыточных колхозов, которые администрация президента собиралась предложить мне в качестве реализации предложения президента... Потом Наталья Ивановна это озвучила. Я сказал: слушайте, лучше я приглашу в Беларусь 10 ведущих экономистов мира, чтобы они поделились своими идеями..."

Таким образом, Ярослав Романчук на предложение не согласился, только посмеялся, что в Администрации президента слова Лукашенко восприняли всерьез.

"Ну, потроллил человек. Что вы бросились выполнять?! Я уверен, что Лукашенко никогда серьёзно не думал направить меня в колхоз. Это был троллинг. А они не поняли, чувство юмора потеряли", - сказал он.

На своей странице в Фейсбуке Ярослав Романчук написал: «Спрашивать публично, в прямом ТВ-эфире у представителей большого бизнеса, созданы ли в стране условия для развития бизнеса, это как если бы в казарме сержант в окружении «дедов» спрашивал у новобранцев, солдат-«духов», нравится ли им армия и условия службы".