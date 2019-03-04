Весенние палы травы - традиция, ведущая к трагедии

В связи с повышением температуры окружающего воздуха и началом весеннее – летнего пожароопасного периода, в целях предупреждения возможных палов сухой растительности и исключении пожаров по их причине - МЧС, обращает внимание организаций и граждан, на недопущение незаконного выжигания сухой растительности, разведения костров в запрещённых местах!

Последствиями данного деяния являются: бесконтрольное распространение на соседние участки больших площадей, порча и как следствие большой материальный урон имуществу и самое печальное, получение отравление продуктами горения, ожоги и гибель граждан!

Так 7 апреля 2018 года произошел пожар на приусадебном участке жилого дома в д.Видибор, Столинского района. В ходе проверки по факту пожара установлено что хозяин на территории приусадебного участка выжигал сухую растительность, его труп со следами термического воздействия обнаружен работниками Столинского РОЧС. В результате пожара уничтожена сухая растительность на площади около 0,25 га. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой растительности, травы на корню со стороны погибшего.

Горящая трава становится настоящим стихийным бедствием и одной из причин большинства пожаров в лесах и на торфомассивах.

Поэтому законодательством Республики Беларусь предусмотрена ответственность для лиц, виновных в таких возгораниях. Статья 15.57 Кодекса об административных правонарушениях гласит: незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влекут наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин., а ст.15.58 за разжигание костров в запрещенных местах предусмотрено предупреждение или наложение штрафа до 12 базовых величин. Также законодательством за подобные нарушения предусмотрена и уголовная ответственность.

Помните, жизнь и безопасность вас и ваших близких зависит от понимания, необходимого исполнения рекомендуемых требований.

По информации Пинского ГРОЧС