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Женщина продавала несуществующее сено
05.03.2019 — Разное | Светлы шлях
Жительница деревни под Молодечно стала жертвой мошенничества при покупке сена, к преступлению причастна витебчанка. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Молодечненского РОВД Юлия Крук.
Фото из архива
В Молодечненский РОВД за помощью обратилась 45-летняя жительница деревни Лебедево. Она нашла в интернете объявление о продаже сена. Цена за тонну была Br100. По телефону женщину предупредили о необходимости составить договор и внести предоплату, после чего в течение трех дней ей будет доставлен товар. Она согласилась.
Подписи в документах были фальсифицированы. Факт подделки подтвердила экспертиза.
Женщина неоднократно попадала в поле зрения витебских правоохранителей по фактам мошенничества. Оперативники устанавливают ее причастность к иным фактам завладения деньгами незаконным способом.-0-
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Жительница деревни под Молодечно стала жертвой мошенничества при покупке сена, к преступлению причастна витебчанка. Об этом БЕЛТА сообщила официальный...
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