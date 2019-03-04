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Женщина продавала несуществующее сено

05.03.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Жительница деревни под Молодечно стала жертвой мошенничества при покупке сена, к преступлению причастна витебчанка. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Молодечненского РОВД Юлия Крук.
Женщина продавала несуществующее сено
Фото из архива

В Молодечненский РОВД за помощью обратилась 45-летняя жительница деревни Лебедево. Она нашла в интернете объявление о продаже сена. Цена за тонну была Br100. По телефону женщину предупредили о необходимости составить договор и внести предоплату, после чего в течение трех дней ей будет доставлен товар. Она согласилась.

"Для оформления заказа к клиентке приехал мужчина. От лица фирмы он заключил договор купли-продажи и предоставил товарный чек на сумму Br240 рублей. После получения денег злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Женщине заказанные 3 т сена так и не доставили, - рассказала Юлия Крук. - Как было установлено, 25-летняя девушка таким образом решила подзаработать. Она разместила в начале декабря 2018-го на интернет-портале объявление о продаже сена, но выполнять договорные обязательства не собиралась. Документы - договоры и товарные чеки на имя одного из столичных ИП - скачала из интернета и распечатала".

Подписи в документах были фальсифицированы. Факт подделки подтвердила экспертиза. 

"Авантюристка подключила и супруга. Обосновав это как подработку, она попросила мужа съездить к жительнице Молодечненского района для заключения договора и получения предоплаты. Помочь жене 34-летний мужчина не отказался, но истинного ее умысла на хищение имущества не знал. Полученные деньги передал жене. По словам самой подозреваемой, средства они потратили на личные нужды", - отметила Юлия Крук. В действиях жительницы Витебска усматриваются признаки состава преступления по ч.2 ст.209 УК (мошенничество).

Женщина неоднократно попадала в поле зрения витебских правоохранителей по фактам мошенничества. Оперативники устанавливают ее причастность к иным фактам завладения деньгами незаконным способом.-0-

БЕЛТА

 
Теги: Витебск
 
 
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Жительница деревни под Молодечно стала жертвой мошенничества при покупке сена, к преступлению причастна витебчанка. Об этом БЕЛТА сообщила официальный...
 
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