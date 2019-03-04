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IKEA выпустила каталог мебели на основе «Камасуры»

05.03.2019 15:43 — Разное | KYKY  
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Компания IKEA выпустила новый каталог на основе «Камасутры». Он получил название «Инструкция по удовлетворению в спальне».


IKEA – одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Корпорация IKEA Kåma Sutra представила рекламный ролик, в котором говорится следующее: «Достаточно ли удовольствия вы получаете в спальне? Если вы хотите большего, здесь нечего стыдиться». В комментариях под ним некоторые пользователи уже хвалят компанию за «умный» маркетинг, а кто-то настаивает на том, что из-за этого она окажется на краю пропасти. Чью точку зрения разделять – решать вам.

Тем временем вместо перечня поз в сексе в новой версии «Камасутры» представлены наборы мебели для спальни. Они выполнены как иллюстрации с комичными отсылками к реально существующему «сексуальному справочнику». К примеру, Tiger Bridge означает наличие в комнате гамака с игрушечным тигром. Twins Temple – комнату с зонами для близнецов, Doggy Style – спальню с лежаком для собак. 

Читайте по теме: «Фрейд считал, что удовлетворить женщину можно только пенетрацией. А в Камасутре 64 способа достичь оргазма». Как индийцы научили нас любить

 
 
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Компания IKEA выпустила новый каталог на основе «Камасутры». Он получил название «Инструкция по удовлетворению в спальне». IKEA – одна из крупнейших в мире торговых...
 
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