Компания IKEA выпустила новый каталог на основе «Камасутры». Он получил название «Инструкция по удовлетворению в спальне».





IKEA – одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Корпорация IKEA Kåma Sutra представила рекламный ролик, в котором говорится следующее: «Достаточно ли удовольствия вы получаете в спальне? Если вы хотите большего, здесь нечего стыдиться». В комментариях под ним некоторые пользователи уже хвалят компанию за «умный» маркетинг, а кто-то настаивает на том, что из-за этого она окажется на краю пропасти. Чью точку зрения разделять – решать вам.



Тем временем вместо перечня поз в сексе в новой версии «Камасутры» представлены наборы мебели для спальни. Они выполнены как иллюстрации с комичными отсылками к реально существующему «сексуальному справочнику». К примеру, Tiger Bridge означает наличие в комнате гамака с игрушечным тигром. Twins Temple – комнату с зонами для близнецов, Doggy Style – спальню с лежаком для собак.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так IKEA выпустила каталог мебели на основе «Камасуры» Компания IKEA выпустила новый каталог на основе «Камасутры». Он получил название «Инструкция по удовлетворению в спальне». IKEA – одна из крупнейших в мире торговых...